Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет

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В Польше рассматривают возможность использования своих сил противоохдушной обороны, который расположены около границ государства, против ракет РФ, но никаких решений по этому вопросу пока не приниималось. Об этом сообщил представитель МИД Павел Вронский в интервью Укринформ.
«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения, но решений по этому вопросу ещё не принято», — заявил он.Так он прокомментировал заявления Владимира Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины. Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе.
Как утверждает представитель польского МИД, переговорный процесс по этому вопросу в Польше начался после того, как ранее в марте ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд.
Ранее в Польше нашли путь к стабильному миру в Восточной Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак