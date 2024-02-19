Россия имеет все экономические возможности для продолжения спецоперации

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Россия обладает всеми возможностями для продолжения спецоперации. Об этом сообщает макростратег и эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассан Малик, его словам передает Business Insider.
«С чисто экономической точки зрения у Москвы есть значительные возможности для продолжения боевых действий. Экономика России не страдает, так как кризис не достигает территории страны», — считает Малик.
Он напомнил, что согласно официальным данным, в 2022 году экономика России сократилась на 1,2%, а ВВП Украины в том же году упал на 29,1%.
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Элина Позднякова