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Россия имеет все экономические возможности для продолжения спецоперации

BI: Россия обладает экономическими возможностями для продолжения СВО
19 февраля 2024, 11:17
Фото: iStock/Egor Maltsev

Фото: iStock/Egor Maltsev

Россия обладает всеми возможностями для продолжения спецоперации. Об этом сообщает макростратег и эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассан Малик, его словам передает Business Insider.
«С чисто экономической точки зрения у Москвы есть значительные возможности для продолжения боевых действий. Экономика России не страдает, так как кризис не достигает территории страны», — считает Малик.

Он напомнил, что согласно официальным данным, в 2022 году экономика России сократилась на 1,2%, а ВВП Украины в том же году упал на 29,1%.


При этом Малик отметил, что Россия является крупной глобальной экономикой так как обладает энергоресурсами, сельским хозяйством и металлургией. По его словам, западные санкции оказали очень ограниченное влияние на российскую экономику. А принятые Москвой меры для укрепления экономики еще более снизили влияние антироссийских санкций на ОПК и экономику страны.

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Генпрокуратура подала иск о возврате государству акций АО «Станки и инструмент»
19 февраля 2024, 10:12

Фото: istockphoto/ArLawKa AungTun

Генеральная прокуратура через суд требует вернуть государству акции Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС). Иск принят к производству 8 февраля.
В настоящее время наложен арест на всё движимое и недвижимое имущество акционерного общества «Станки и инструмент», реорганизованного из ООО «Станки и инструмент», при создании которого фактически было передано имущество АО «ИЗТС». Это следует из определения, опубликованного на сайте арбитражного суда Ивановской области.

По мнению надзорного ведомства, в 90-е годы Ивановский завод тяжёлого машиностроения был приватизирован незаконно. Прокуратура считает, что решение о передаче акций предприятия оборонной промышленности в частные руки было принято лицами и организациями, не имевшими на то полномочий, а также без получения обязательного в таких случаях разрешения правительства РФ.

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Золотодобытчик Polymetal продаёт российский бизнес структуре фирмы «Мангазея»
19 февраля 2024, 09:52

Фото: istockphoto/bodnarchuk

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний Polymetal объявила о продаже своих российских активов в лице акционерного общества «Полиметал». Новым владельцем станет АО «Мангазея Плюс».
Стоимость российских активов фирмы оценивается в 3,69 миллиарда долларов, сообщает сайт компании. Polymetal считался одним из крупнейших золотодобытчиков и производителей серебра в России. В мае 2023 года она попала под санкции, так как «является значительным источником дохода для российского правительства».

В конце января стало известно о смене основного акционера Polymetal. Компания ICT, принадлежащая Александру Несису, продала контрольный пакет акций инвесторам из Омана. Сделка по продаже российских активов фирмы «Мангазее» должна быть завершена до конца 2024 года.

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Работодатели в России всё чаще прибегают к «тихому найму» из-за дефицита кадров
19 февраля 2024, 08:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российские работодатели всё чаще вынуждены прибегать к «тихому найму», предлагая не занятые вакансии своим же талантливым и трудолюбивым сотрудникам. Такая ситуация вызвана ощутимым кадровым дефицитом во многих отраслях.
Нехватка кадров наблюдается, в частности, в промышленности, в финансовом и строительном секторах экономики, передаёт «Коммерсант». В ряде случаев заполненность вакансий в компаниях методом «тихого найма» достигает 50-60%. Ожидается, что в 2024 году эта тенденция сохранится, а далее будет только усиливаться.

По данным опроса, проведённого сервисом Lenta.ru среди сотрудников кадровых агентств и руководителей предприятий, к методу «тихого найма» как к части кадровой стратегии прибегают почти половина компаний (46%). Чаще это крупные фирмы, со штатом от тысячи человек. К недостаткам этого способа заполнения вакансий менеджеры относят неготовность сотрудников к выполнению новых обязанностей, размывание служебных полномочий и отсутствие притока новых идей и решений.

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ОАЭ вводит для своих банков ограничения на работу с клиентами из России
«Ведомости»: Крупнейшие банки ОАЭ перестают работать с клиентами из РФ
19 февраля 2024, 06:11

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Банки Объединённых Арабских Эмиратов начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян из-за риска вторичных санкций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих российских бизнесменов с офисами в ОАЭ.
«Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов <…> Деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят <…> Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам», — cообщают «Ведомости».

Тенденцию подтвердили налоговые и юридические консультанты, подчеркнув, впрочем, что проблемы начались ещё до выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. В крупнейших банках ОАЭ стало практически невозможно открыть счет для компаний с российскими владельцами.

При этом близкий к российскому правительству источник сообщил, что о проблеме кабмину известно, но её считают «некритичной и решаемой».

Однако стоит напомнить, что после американского указа о вторичных санкциях проблемы у российских клиентов начались не только в ОАЭ, но также и в таких лояльных к Москве странах, как Турция и Китай. Так, турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. А один из крупнейших китайских банков, Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры кредитного учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями

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#санкции
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Мантуров: производство стали в России увеличилось на 5,3%
Представители власти заявили о росте производства стали
17 февраля 2024, 03:42

Фото: РИА Новости/Николай Чикичу

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что производство стали в России выросло на 5,3%. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам Мантурова, российские металлургические предприятия полностью приспособились к новым условиям.

«Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года», – сказал министр.

Он добавил, что увеличение производства произошло в основном за счет роста продаж на внутреннем рынке в связи с реализацией строительных и инфраструктурных проектов.

По мнению министра, эта устойчивость – результат многолетних кропотливых усилий «над созданием по сути новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза». В нулевых годах начался этап возрождения, который впоследствии перерос в режим развития отрасли.

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#экономика
#производство
#россия
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Международная конференция «Ягоды России» собрала в Химках свыше 500 участников
16 февраля 2024, 22:20

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Ерофеева

Более 500 участников из регионов России и ещё 12 стран приняли участие в VII Международной конференции «Ягоды России 2024», которая прошла в химкинской деревне Голиково. На конференцию собрались участники Ягодного союза, в который входят более 100 компаний и предприятий. Среди них – крупнейшие производители ягод в стране и небольшие фермерские хозяйства.
«Главная задача конференции – обменяться мнениями и опытом, почувствовать себя внутри отрасли, понять, что хозяйство не в одиночестве решает свои проблемы. Кроме того, на выставке производителей представлено около 60 экспонентов с разными продуктами, услугами, оборудованием и посадочным материалом. Сама конференционная программа – это обучение и информация передовому опыту в области выращивания ягод, новых сортов и элементов технологий», – рассказала гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.
Московскую область представили около 10 компаний из Химок, Коломны, Красногорска и других городских округов.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#ягоды
#сельское хозяйство
#химки
#московская область
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Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти сорта Sokol
16 февраля 2024, 18:35

Фото: iStock/zhengzaishuru

Индия спустя два месяца перерыва вновь стала закупать российскую нефть Sokol. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что индийская компания Hindustan Petroleum Corp. Limited (HPCL) уже закупила российскую нефть, за которую заплатит дирхамами ОАЭ.

Издание подчёркивает, что государственные НПЗ Индии прекратили закупки этого бренда российской нефти в 2023 году. Это произошло после того, как правительство посоветовало прекратить оплачивать нефть китайскими юанями, в связи с напряжением отношений между Индией и КНР. В результате, свыше 10 миллионов баррелей российской нефти остались в морских хранилищах.

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#нефть
#экономика
#россия
#индия
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Набиуллина назвала последствия конфискации резервов ЦБ РФ
Набиуллина: конфискация активов ЦБ РФ подорвёт финансовую систему
16 февраля 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Конфискация резервов российского Центобанка станет плохим сигналом другим ЦБ и подорвёт мировую финансовую систему. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по ключевой ставке.
Она подчеркнула, что такой шаг будет являться нарушением базовых принципов защищённости резервов Центральных банков других государств. Если произойдёт отступление от этих принципов, последует постепенный подрыв всей системы международных финансов и позиции резервных валют в мире.

Набиуллина подчеркнула, что российский Центробанк будет делать всё возможное, чтобы защитить свои законные интересы.

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#эльвира набиуллина
#центробанк
#россия
#экономика
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Московская область получила наивысший кредитный рейтинг
16 февраля 2024, 17:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Подмосковья до высшего уровня ААА(RU), изменив прогноз на «стабильный». Помимо этого, до показателя ААА(RU) вырос рейтинг облигационных займов региона.
Это означает, что Подмосковье – регион с растущей экономикой, эффективной и устойчивой финансовой системой, пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«У нас опережающий рост собственных доходов над расходами, значительная доля капвложений в инфраструктуру, в развитие. Это значит, что с нами стабильно и выгодно работать инвесторам. Они будут уверены в завтрашнем дне, могут строить в Подмосковье долгосрочные планы, реализовывать свои проекты, создавать новые рабочие места, что для нас стратегически важно. У нас хороший кредитный портфель», – сказал Воробьёв.
Он напомнил, что в бюджете региона есть заёмные средства, но большая их часть – это дешёвые и длинные бюджетные кредиты или облигации.
«Эти средства необходимы, чтобы реализовывать инфраструктурные проекты, строить социальные объекты, дороги, модернизировать систему ЖКХ – создавать комфортные для жителей во всех уголках Подмосковья. Так, с привлечением заёмных средств в этом году ведутся работы по строительству воспитательно-образовательного комплекса в Красногорске, реконструкции Афанасовского и Пироговского шоссе в Мытищах, созданию надежной системы водоснабжения во Фрязино и Щелково», - пояснил глава региона.
Повышение оценки кредитоспособности Московской области обусловлено возросшей операционной эффективностью бюджета и гибкой структурой расходов, а также умеренно низкой долговой нагрузкой при достаточном уровне ликвидности бюджета. Прогноз по рейтингу «стабильный» означает высокую вероятность его сохранения на том же уровне на протяжении 12-18 месяцев.

Как говорится в заключении АКРА, положительное воздействие на рейтинг оказала высокая операционная эффективность бюджета, в том числе ускоренный рост собственных доходов по сравнению с расходами. Эксперты агентства полагают, что эта тенденция сохранится в долгосрочном периоде.

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#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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