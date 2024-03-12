Россия нашла неожиданный рынок сбыта для флагманской нефти Urals

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Российские экспортеры начали поставлять партии флагманской нефти Urals покупателям из Венесуэлы. О новом рынке сбыта для сырья из России сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков компании Kpler.
Согласно сообщению, партии российской флагманской нефти отправились в Венесуэлу на фоне санкций США против это страны. Оно продлится до апреля текущего года. Сейчас супертанкер Ligera готовится отгружать сырьё сорта Urals. Всего планируется поставить 1,8 миллиона баррелей эталонной российской нефти.
Издание уточняет, что судно уже находится поблизости от венесуэльского порта Хосе. Нефть была отгружена на борт Ligera с помощью танкеров Nautilus и Julia A, которые транспортировали российскую нефть из портов Новороссийска и Усть-Луги.
Кроме того, отечественные экспортеры в феврале отправили в Венесуэлу партию в 260 тысяч баррелей дизельного топлива.
Однако эксперты пояснили, что такие поставки являются исключительным случаем, так как Венесуэла пользуется собственной нефтью для переработки. Она замешивается с нафтой или газовым конденсатом.
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Издание уточняет, что судно уже находится поблизости от венесуэльского порта Хосе. Нефть была отгружена на борт Ligera с помощью танкеров Nautilus и Julia A, которые транспортировали российскую нефть из портов Новороссийска и Усть-Луги.
Однако эксперты пояснили, что такие поставки являются исключительным случаем, так как Венесуэла пользуется собственной нефтью для переработки. Она замешивается с нафтой или газовым конденсатом.
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Элина Позднякова