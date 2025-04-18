Раскрыты причины падения курса доллара

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Курс доллара падает не только из-за налоговых выплат, но и из-за замедленного роста кредитования, обусловленного высокой ключевой ставкой. Об этом заявил преподаватель МГУ, экономист Виктор Кудрявцев. По его словам, меньшее количество кредитов стали брать как граждане, так и бизнес.
«Раньше, условно, решил человек купить себе импортный холодильник, мебель или автомобиль. Пришел, взял кредит. Сейчас не приходит и не берет: дорого. Значит, и закупки этих товаров сокращаются. Чем меньше закупок, тем ниже спрос на доллары. Чем ниже спрос на доллары, тем они дешевле, — пояснил экономист в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время argumenti.ru обратили внимание и на другие причины укрепления рубля — ослабление доллара из-за развязанных Штатами торговых войн, а также из-за улучшения российско-американских отношений. Отмечается, что рубль стал одной из самых прибыльных валют во всем мире.
«Ощутимое улучшение взаимоотношений между Россией и США привело к возобновлению интереса со стороны иностранных инвесторов. Несмотря на сохраняющиеся санкционные риски, инвесторы все чаще обращают внимание на страны, поддерживающие хорошие отношения с Россией, чтобы получить доступ к высокодоходным рублевым активам», — говорится в материале.Читайте также:
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