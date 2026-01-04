Россия обошла США, Британию и одну страну ЕС по импорту мандаринов
Россия в 2025 году опередила США, Великобританию и Францию по объёму импорта мандаринов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
По итогам января-сентября 2025 года на Россию пришлось около 486,8 тыс. тонн мандаринов, примерно шестая часть мирового импорта, или 17% от общего объёма.
США заняли второе место с 207,3 тыс. тонн (7,7%). В число крупнейших импортёров также вошли Великобритания — 204 тыс. тонн (7,6%), Франция — 203,8 тыс. тонн (7,5%) и Германия — 165,9 тыс. тонн (6,1%).
При этом в денежном выражении лидером стала Франция. Её закупки мандаринов составили $337,5 млн.
