Россия обошла США, Британию и одну страну ЕС по импорту мандаринов

04 января 2026, 13:40

РИА Новости: Россия обошла США, Британию и Францию по импорту мандаринов

Фото: istockphoto/Ann_Zhuravleva

Россия в 2025 году опередила США, Великобританию и Францию по объёму импорта мандаринов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.