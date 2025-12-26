Оборот российских новогодних товаров на WB увеличился на 45% за год
На Wildberries растут продажи новогодних товаров, а оборот российской продукции увеличился на 45% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.
По данным «Постньюс», оборот товаров для Нового года с 1 января по 20 декабря увеличился почти на треть по сравнению с прошлым годом, а импортной продукции — на 27%.
«Самую высокую динамику показали живые ели российского производства — в натуральном выражении их продажи выросли на 630%. Продажи импортных деревьев также увеличились, но заметно слабее — на 150%. Продажи российских искусственных елей выросли на 42% по количеству, импортных — на 28%», — говорится в материале.
Отмечается, что импортные елки все же пользуются большим спросом, чем российские. Самой дорогой покупкой оказалась искусственная ель отечественного производства высотой три метра по цене около 322 тысяч рублей.
Кроме того, существенно выросли продажи елочных украшений и декора. Так, мишуру купили на 30% больше, чем в прошлом году, елочных игрушек — на 56%, а уличных гирлянд — примерно на треть. Спрос на российские гирлянды вырос на 34%.
Также россияне активно скупают товары с символикой года Лошади, в том числе ювелирные украшения и товары для рукоделия.