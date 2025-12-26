Оборот российских новогодних товаров на WB увеличился на 45% за год

26 декабря 2025, 14:17

Фото: iStock/mesh cube

На Wildberries растут продажи новогодних товаров, а оборот российской продукции увеличился на 45% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.





По данным «Постньюс», оборот товаров для Нового года с 1 января по 20 декабря увеличился почти на треть по сравнению с прошлым годом, а импортной продукции — на 27%.





«Самую высокую динамику показали живые ели российского производства — в натуральном выражении их продажи выросли на 630%. Продажи импортных деревьев также увеличились, но заметно слабее — на 150%. Продажи российских искусственных елей выросли на 42% по количеству, импортных — на 28%», — говорится в материале.