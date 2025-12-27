Кабмин РФ продлил запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года
Правительство РФ продлило ограничения на вывоз топлива за рубеж до конца февраля 2026 года. Постановления об этом 27 декабря опубликовали на официальном сайте кабмина.
Согласно документам, временный запрет на экспорт автомобильного бензина продлевается до 28 февраля 2026 года включительно и будет распространяться на всех участников рынка, в том числе на производителей. При этом на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других видов газойлей ограничения не распространяются.
Уточняется, что меры начнут действовать со дня, следующего за датой официального опубликования постановлений.
Ранее, 30 сентября, правительство уже продлевало полный запрет на экспорт бензина до конца года.
