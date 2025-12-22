Россиян предупредили о значительном росте цен на стоматологические услуги в 2026 году
Стоматолог Балакирева: Цены на лечение зубов вырастут на 50–100% в 2026 году
Стоматологические услуги в 2026 году подорожают на 50–100%. Об этом предупредила врач-стоматолог Мария Балакирева.
По ее словам, подорожание произойдёт из-за роста стоимости материалов и НДС, повышения цены на аренду помещений, услуг ЖКХ и логистики.
«Мы ожидаем повышения цен в стоматологических клиниках и уже постепенно к этому готовим своих пациентов. Мы, к сожалению, практически никаких материалов в России не производим. Поэтому нам приходится заказывать импортные материалы», — рассказала Балакирева в беседе с Life.ru.
Так, в следующем году ожидается повышение цен на 20–50%, а некоторые услуги подорожают на 100%. При этом зарплаты стоматологов не поднимутся.
Балакирева выразила опасение, что многие люди больше не смогут оплачивать лечение зубов.