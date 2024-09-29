США намерены ввести санкции против российского гелия

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Конгресс США намерен помешать России войти в тройку мировых лидеров по производству гелия, для чего призвал ввести новые санкции против страны. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее письмо было подписано сенаторами-демократами Робертом Кейси и Джоном Феттерманом, а также другими представителями Конгресса. Оно направлено на имя госсекретаря США Энтони Блинкена, глав Минфина Джанет Йеллен и Минторга Джины Раймондо.
В письме сказано, что за ближайшие несколько лет доля России в мировом производстве гелия может перескочить с 2% до 30%. Это позволит стране закрепиться на глобальном рынке, чему намерены помешать США и их союзники.
По сведениям Геологической службы США, по последним данным страна является крупнейшим поставщиком гелия в мире. На её долю приходится 70 миллионов кубометров газа, или 46% рынка. Следом идут Катар с 66 миллионами и Алжир с 10 миллионами кубометров. В нынешнем списке Россия располагается на четвёртом месте с восемью миллионами кубометров.
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В письме сказано, что за ближайшие несколько лет доля России в мировом производстве гелия может перескочить с 2% до 30%. Это позволит стране закрепиться на глобальном рынке, чему намерены помешать США и их союзники.
По сведениям Геологической службы США, по последним данным страна является крупнейшим поставщиком гелия в мире. На её долю приходится 70 миллионов кубометров газа, или 46% рынка. Следом идут Катар с 66 миллионами и Алжир с 10 миллионами кубометров. В нынешнем списке Россия располагается на четвёртом месте с восемью миллионами кубометров.
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Анастасия Чинкова