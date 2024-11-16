Daily Wrap: запрет РФ на поставки урана в США ударит по американской энергетике

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Временный запрет России на экспорт обогащенного урана в США ударит по американской энергетике. Об этом сообщает портал Daily Wrap. Этот сектор промышленности, как утверждается, сильно зависим от российского урана.
«Эта мера может серьезно повлиять на американский энергетический сектор, который в значительной степени зависит от российского урана», — сказано в материале.По информации портала, эти ограничения могут заставить США искать другие источники обогащенного урана, что скажется на стоимости энергоносителей и стабильности поставок.
К тому же сообщается, что Россия — ключевой игрок на рынке этого ресурса, потому значительно влияет на глобальные цепочки поставок. Временные ограничения на эскорт могут затронуть и другие страны, вынудив их пересматривать свои энергетические стратегии.
Напомним, Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США накануне. Исключения будут составлять, как отмечается, поставки по разовым лицензиям, которые одобрит Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
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