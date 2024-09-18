Недружественные страны закупили у России титан на $264,9 миллиона

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В 2024 году страны Запада приобрели у России титан на 264,9 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несмотря на отказ от закупки российских ресурсов, США и ряд стран Евросоюза продолжили закупку титана у российских поставщиков для нужд своей химической промышленности, энергетического комплекса, авиакосмической отрасли и кораблестроения. За счёт этого недружественные государства обеспечили 11,4% от общего импорта производителей России.
В частности, речь идёт о компании «ВСМПО-Ависма», которая обеспечивает порядка четверти всего рынка, в том числе и поставщиков самолётов Airbus и Boeing. До введения различных санкционных ограничений российские экспортёры обеспечивали 50% мировой авиационной промышленности.
В начале сентября президент России Владимир Путин предложил ответить Западу на ограничения на поставку в РФ части товаров. Одним из вариантов могло бы стать ограничение экспорта ряда российских стратегических ресурсов, таких как титан, уран или никель. Однако принимать решения необходимо аккуратно, чтобы в результате не нанести вред самим себе.
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В частности, речь идёт о компании «ВСМПО-Ависма», которая обеспечивает порядка четверти всего рынка, в том числе и поставщиков самолётов Airbus и Boeing. До введения различных санкционных ограничений российские экспортёры обеспечивали 50% мировой авиационной промышленности.
В начале сентября президент России Владимир Путин предложил ответить Западу на ограничения на поставку в РФ части товаров. Одним из вариантов могло бы стать ограничение экспорта ряда российских стратегических ресурсов, таких как титан, уран или никель. Однако принимать решения необходимо аккуратно, чтобы в результате не нанести вред самим себе.
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Анастасия Чинкова