Россия потеряла 22 млрд рублей на экспорте дерева из-за санкций

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Из-за западных санкций Россия потеряла 22 млрд рублей на экспорте дерева, сообщает РИА Новости.
Из-за закрытия европейского рынка поставки российской древесины снизились на 20-30%. В новых условиях отечественные компании переориентировали продажи на Азию, где крупнейшим потребителем российской древесины является Китай. Но объемы рынка там все равно недостаточны, чтобы полностью компенсировать утрату рынка Евросоюза, отмечает агентство.
Однако, Египет, Израиль и Мексика постепенно увеличивают закупки российской древесины, утешают эксперты.
Тем временем санкции против России заставили ЕС перейти с российской древесины на американскую и турецкую. В результате с 2021 года экспорт этого товара из США в ЕС вырос в 1,6 раза, достигнув $1,3 млрд. По словам завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрия Завьялова, европейские страны закупили максимальное количество древесины в 2022 году до принятия очередного пакета антироссийских санкций.
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Ювелина Бернст