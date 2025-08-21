Россия прекратила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев закупок
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии, положив конец девятимесячному периоду регулярных поставок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные грузинской службы статистики.
Постоянный ввоз грузинского картофеля в Россию начался в октябре прошлого года, а максимальный объём импорта был зафиксирован в апреле 2025 года. Однако в июле грузинское ведомство впервые не отчиталось о поставках этого товара в РФ.
По данным Минсельхоза России, урожай раннего картофеля в стране на середину июля вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 240 тысяч тонн. Это может свидетельствовать о снижении потребности российского рынка в импортном продукте.
Таким образом, приостановка импорта грузинского картофеля может быть связана с увеличением внутреннего производства и снижением спроса на импортную продукцию.
