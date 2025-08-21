Россия прекратила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев закупок

21 августа 2025, 10:28

Фото: iStock/cash14

Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии, положив конец девятимесячному периоду регулярных поставок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные грузинской службы статистики.