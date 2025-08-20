В Подмосковье увеличили объём экспорта сельхозпродукции во Вьетнам
Около 20 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса экспортировали предприятия Московской области во Вьетнам за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост экспорта по объёму составил 21%, а по стоимости — 39%.
«Больше всего во Вьетнам отправляется мясной продукции: 5 тысяч тонн мяса птицы, 1. 4 тыс. тонн свинины, свыше 360 тонн говядины и около 146 тонн других видов мяса. Поставляется также немалый объём колбасных изделий», — говорится в сообщении.В целом продукция подмосковного агропромышленного сектора в настоящее экспортируется более чем в 80 стран мира.