В Подмосковье увеличили объём экспорта сельхозпродукции во Вьетнам

20 августа 2025, 13:05

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Около 20 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса экспортировали предприятия Московской области во Вьетнам за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост экспорта по объёму составил 21%, а по стоимости — 39%.





«Больше всего во Вьетнам отправляется мясной продукции: 5 тысяч тонн мяса птицы, 1. 4 тыс. тонн свинины, свыше 360 тонн говядины и около 146 тонн других видов мяса. Поставляется также немалый объём колбасных изделий», — говорится в сообщении.