Рубио предупредил о последствиях введения санкции против Китая за нефть из России

17 августа 2025, 19:17

Рубио: санкции против КНР за переработку нефти из РФ могут привести к росту цен

Фото: iStock/Pridannikov

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что введение санкций против Китая за переработку российской нефти может привести к росту мировых цен на энергоносители. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.