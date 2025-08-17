Рубио предупредил о последствиях введения санкции против Китая за нефть из России
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что введение санкций против Китая за переработку российской нефти может привести к росту мировых цен на энергоносители. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Рубио, подобные шаги администрации президента США Дональда Трампа могут дестабилизировать энергетические рынки и ударить по интересам американских потребителей.
Ранее, 6 августа, американский лидер объявил о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт из Индии. Причиной стало то, что Нью-Дели продолжает закупать у России крупные объёмы нефти и вооружения. Индийские власти ожидали возможного санкционного давления со стороны Вашингтона, но надеялись на его отсрочку.
Тем временем пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что попытки Вашингтона принудить Пекин отказаться от сотрудничества с Москвой являются бесперспективными.
