Российские хиты «Тату», «Журавли» и Шаман покоряют запад
Несмотря на геополитические сложности, российские хиты триумфально возвращаются на западную сцену: Келли Кларксон исполнила песню «Тату» на шоу, а корейская звезда «Игры в кальмара» покорила зрителей «Журавлями» на русском языке.
Американская певица Келли Кларксон представила кавер на хит «Я сошла с ума» группы «Тату» в своём шоу, вызвав овации зала. Композиция, прозвучавшая в оскароносном фильме «Анора», вновь вошла в топы чартов, а Билли Айлиш разместила её в соцсетях. Солистка группы Лена Катина в интервью «Вечерней Москве» призналась:
«Видеть, как новое поколение слушает, поет и даже делает каверы — это просто чудо. Это значит, что наша музыка по-настоящему что-то значит для людей, и это самое главное».Актёр Хо Сон Тхэ исполнил «Журавли» на русском языке в корейском шоу, поразив чистым произношением. Артист, выпускник отделения русского языка Пусанского университета, ранее жил в Москве. Песня имеет культовый статус в Южной Корее благодаря сериалу «Песочные часы» о военной диктатуре.
А во время визита Владимира Путина в Северную Корею певица Ким Ок Чжу исполнила хит Шамана «Встанем», под который поднялся весь зал во главе с лидерами стран.
Политолог Нурлан Абдрашитов комментирует феномен:
«Интерес к культуре страны не гарантирует дружелюбное отношение к ее жителям».