Россия превысила прежние объёмы экспорта нефти

24 декабря 2025, 01:29

Bloomberg: экспорт российской нефти достиг максимума за два последних года

Фото: iStock/Grassetto

Объёмы экспорта российской нефти поднялись до рекордных показателей с мая 2023 года. Одновременно наблюдается существенное увеличение запасов ресурса на морских судах из‑за проблем с разгрузкой в портах, пишет Bloomberg.