Россия превысила прежние объёмы экспорта нефти
Объёмы экспорта российской нефти поднялись до рекордных показателей с мая 2023 года. Одновременно наблюдается существенное увеличение запасов ресурса на морских судах из‑за проблем с разгрузкой в портах, пишет Bloomberg.
С конца лета объём нефти на танкерах вырос на 48%, достигнув отметки в 185 млн баррелей. У побережий Индии и Китая скопилось не менее 20 грузовых судов, ожидающих захода в порты. В отдельных случаях доставка затягивается на несколько месяцев.
За период с 15 по 21 декабря 38 танкеров отгрузили 28,31 млн баррелей нефти, что это заметно выше показателя предыдущей недели (22,73 млн баррелей), говорится в статье.
После снижения экспорта, вызванного санкционными ограничениями в отношении ряда российских компаний, в декабре удалось восстановить и даже превысить прежние объёмы. По состоянию на 21 декабря суточные поставки сырой нефти составили около 4,04 млн баррелей. Средний показатель за четырёхнедельный период достиг 3,86 млн баррелей в сутки.
Читайте также: