США намерены использовать захваченную возле Венесуэлы нефть в своих интересах

23 декабря 2025, 02:04

Трамп: США оставят захваченную у берегов Венесуэлы нефть себе

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

США оставят себе нефть с захваченных возле Венесуэлы танкеров и будут использовать ресурс в национальных интересах. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде.