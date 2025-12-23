США намерены использовать захваченную возле Венесуэлы нефть в своих интересах
США оставят себе нефть с захваченных возле Венесуэлы танкеров и будут использовать ресурс в национальных интересах. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Отвечая на вопрос одного из журналистов, президент сказал, что нефть с танкеров может пойти на продажу другим странам. Кроме того, вероятно, захваченный ресурс останется в стратегическом резерве США.
Ранее в западных СМИ появилась информация об эвакуации членов семей российского посольства в Венесуэле. Позже эту информацию опровергли в пресс-службе МИД РФ.
Трамп 16 декабря ввёл полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из неё. Он также обвинил правительство страны в «краже американских активов, нефти и земли».
