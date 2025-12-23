Достижения.рф

США усиливают военное присутствие в Карибском бассейне

WSJ: США готовятся к активным действиям в Карибском бассейне
На текущей неделе США осуществили масштабную переброску военной техники и личного состава в регион Карибского бассейна. Об этом пишет The Wall Street Journal.



В район дислокации военное командование направило не менее десяти конвертопланов CV‑22 Osprey, находящихся на вооружении сил специальных операций и грузовые самолёты C‑17 , на которых перевозили бронетехнику и солдат.

Информацию о переброске военного контингента и оборудования подтвердил источник издания среди американских официальных лиц. По словам генерала-лейтенанта ВВС в отставке Дэвида Дептулы, Вашингтон готовится к активным действиям в Карибском бассейне.

