24 декабря 2025, 00:23

Военный аналитик Крапивник: Гренландия может стать американской территорией

Фото: iStock/surangaw

Гренландия может стать территорией США, жители острова получат американское гражданство, однако не смогут принимать участие в выборах. Об этом рассказал военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.





Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Штатам по соображениям национальной безопасности, а не из-за минералов. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщили argumenti.ru.





«У нас столько месторождений минералов и нефти! У нас больше нефти, чем у любой другой страны мира», — приводит издание слова Трампа.

«Стратегия команды Трампа состоит в том, чтобы каждый день заваливать эфирное пространство, заполнять модиапространстве разными темами, удерживать внимание на президенте США и отвлекать мировое сообщество от неудобных тем», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.