«Прав им не дадут»: В России не исключили, что Гренландия может стать территорией США
Военный аналитик Крапивник: Гренландия может стать американской территорией
Гренландия может стать территорией США, жители острова получат американское гражданство, однако не смогут принимать участие в выборах. Об этом рассказал военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Штатам по соображениям национальной безопасности, а не из-за минералов. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщили argumenti.ru.
«У нас столько месторождений минералов и нефти! У нас больше нефти, чем у любой другой страны мира», — приводит издание слова Трампа.
Он подчеркнул, что контроль над территорией нужен для обеспечения безопасности страны.
По словам Крапивника, тема национальной безопасности является в США эфирной.
«Стратегия команды Трампа состоит в том, чтобы каждый день заваливать эфирное пространство, заполнять модиапространстве разными темами, удерживать внимание на президенте США и отвлекать мировое сообщество от неудобных тем», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.
Нет ничего удивительного в том, что президент США вновь вернулся к Гренландии, добавил Крапивник.
Он пояснил, что на острове проживает порядка 56 тысяч человек. Если туда зайдут американские военные, то их численность может быть равна всему населению Гренландии.
Так, Крапивник не исключил, что остров действительно может стать частью США, однако никакими правами обладать не будет, как Вашингтон Ди-Си, Пуэрто-Рик и Гуам. Жители будут иметь американское гражданство, однако права участвовать в выборах им не дадут.