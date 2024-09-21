Россия произвела рекордную закупку китайских часов

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В прошлом месяце РФ произвела рекордную закупку часов из Китая — всего на 40,9 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.
Согласно информации источника, объемы закупок часов увеличились по сравнению с июлем в 1,8 раза. С января по август из Китая в РФ поставили часов и их элементов на 116,4 миллиона долларов. Показатель за прошлый год равен 40 млн долларов.
Россия начала активно увеличивать импорт китайских часов с апреля и по итогам месяца поставки по направлению выросли в 5 раз и были равны 11,5 млн долларов. В мае отметка достигла 14 млн долларов, в июне — до 18,9 млн долларов, а в июле увеличение произошло еще на 3,4 млн и составила 22,3 млн долларов.
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