ВТБ повысил первоначальный взнос до 50,1% по «Семейной ипотеке»

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ВТБ повысил до 50,1% размер первоначального взноса по «Семейной ипотеке» из-за сокращения лимитов по этой госпрограмме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Согласно сообщению, ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по «Семейной ипотеке».
Там пояснили, что первый взнос повысили для того, чтобы иметь возможность выдавать «Семейную ипотеку» людям с низкой долговой загруженностью. При этом те клиенты, подавшие заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку по прежним условиям до 27 сентября.
Напомним, 18 сентября Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по новым заявкам по «Семейной ипотеке». В банке объяснили это тем, что лимит на нее закончился. При этом заявки от клиентов принимать продолжают, но рассмотрят их только после того, как лимит будет возобновлен.
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«Ее условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений. При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — сообщили в пресс-службе банка.
Там пояснили, что первый взнос повысили для того, чтобы иметь возможность выдавать «Семейную ипотеку» людям с низкой долговой загруженностью. При этом те клиенты, подавшие заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку по прежним условиям до 27 сентября.
Напомним, 18 сентября Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по новым заявкам по «Семейной ипотеке». В банке объяснили это тем, что лимит на нее закончился. При этом заявки от клиентов принимать продолжают, но рассмотрят их только после того, как лимит будет возобновлен.
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Элина Позднякова