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ВТБ повысил первоначальный взнос до 50,1% по «Семейной ипотеке»

20 сентября 2024, 12:13
Фото: iStock/SewcreamStudio

Фото: iStock/SewcreamStudio

ВТБ повысил до 50,1% размер первоначального взноса по «Семейной ипотеке» из-за сокращения лимитов по этой госпрограмме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Согласно сообщению, ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по «Семейной ипотеке».

«Ее условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений. При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — сообщили в пресс-службе банка.



Там пояснили, что первый взнос повысили для того, чтобы иметь возможность выдавать «Семейную ипотеку» людям с низкой долговой загруженностью. При этом те клиенты, подавшие заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку по прежним условиям до 27 сентября.

Напомним, 18 сентября Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по новым заявкам по «Семейной ипотеке». В банке объяснили это тем, что лимит на нее закончился. При этом заявки от клиентов принимать продолжают, но рассмотрят их только после того, как лимит будет возобновлен.

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Названы самые популярные запросы подмосковному чат-боту для предпринимателей
20 сентября 2024, 09:55

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Чат-бот «Предприниматель Подмосковья», позволяющий оперативно получить консультацию по вопросам в сфере бизнеса, заработал в Московской области с начала года, о том, какая информация оказалась наиболее востребованной, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, сообщает пресс-служба ведомства.
«Чат-бот предоставляет бизнесменам актуальную информацию в удобном и доступном формате. Самыми популярными темами обращений стали «услуги для бизнеса», «финансовая поддержка» и «календарь субсидий для бизнеса», — сказала Надежда Куртяник.
С помощью чат-бота предприниматели могут также узнать о различных грантах и конкурсах, включая сроки и условия их проведения, об изменениях в законодательстве, различных событиях в сфере бизнеса и пр. Кроме того, с помощью чат-бота можно получить шаблоны документов и узнать алгоритмы действий в различных ситуациях.

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Названы страны, наиболее зависимые от сырья из России
Литва, ФРГ и США вошли в число самых зависимых стран от минерального сырья из РФ
20 сентября 2024, 09:46

Фото: iStock/SeventyFour

США, Германия, Литва и Финляндия оказались среди тех недружественных стран, которые особенно зависят от российского минерального сырья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые источники.
Отмечается, что в прошлом году наибольшую потребность за границей испытывали в российском алюминии, который приобретали сразу 37 государств. Больше других — Греция, на долю страны пришлось порядка 19% импорта.

Уточняется, что 26 государств покупали российский титан, от которого наибольшую зависимость испытывали Германия, Бельгия и Франция. На них приходилось 42,4, 15,7 и 10,2% импорта соответственно.

В никеле нуждались в Финляндии, Эстонии и ФРГ. На долю США пришлось 39,2% импорта палладия из РФ. Согласно данным агентства, более 90% импортного аммиака, полученного Литвой, были российскими.

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Экономист Зайнуллин спрогнозировал колебания курса доллара в октябре

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#фрг
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#бельгия
#рф
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Строительство крупной кофейной фабрики в Подольске завершат через три года
19 сентября 2024, 20:44

Строительство кофейной фабрики в деревне Коледино городского округа Подольск завершат в феврале 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, сотрудники которого проверили ход строительства нескольких объектов в составе нового кофейного производства.
«Компания «Арабика» начала строительство фабрики в августе прошлого года. Сейчас строительная готовность объектов составляет 70%. Ввод предприятия пройдёт в два этапа. На первом запустят корпус обжарки кофе мощностью 17 тонн продукции в сутки, на втором – производство кофейной продукции мощностью 45,7 тонн в сутки. Завершат строительство фабрики в феврале 2027 года», – отметили в ведомстве.
Инспекторы понаблюдали за строительством корпусов по производству кофейной продукции, обжарки кофе, насосной станции, котельной, очистных сооружений и трансформаторной подстанции.

На фабрике будут производить молотый, зерновой и растворимый кофе, сухие растворимые смеси. Поставлять продукцию планируется в существующие торговые сети.

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Дубненская компания «ТехРесурс» планирует выпускать детали для гражданской авиации
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Экономист Зайнуллин спрогнозировал колебания курса доллара в октябре
19 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 3-5 рублей.
«Для российской валюты август прошел достаточно спокойно. На стоимость рубля не повлияли события в Курской области, а также выборы в регионах прошли достаточно мирно. До президентских выборов в США остаётся меньше двух месяцев. Поэтому неудивительно, что все усилия истеблишмента США сосредоточены на внутренних задачах. Им сейчас не до России и не до Китая», — пояснил в беседе с Газета.ру Зайнуллин.

Ранее руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина сообщила, что привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США.

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#выборы
#сша
#экономика
#валюта
#доллар
#рубль
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На подмосковном Инвестпортале с начала года запустили пять новых сервисов
19 сентября 2024, 18:36

Фото: iStock / Moon Safari

На Инвестиционном портале Подмосковья с начала 2024 года начали работу пять новых сервисов.
В основном они помогают упростить работы компаний малого и среднего бизнеса, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Одна из наших главных задач – упростить работу МСБ. Это помощь в различных финансовых вопросах и решение организационных задач. Для комплексных решений мы разрабатываем сервисы, где фактически в один клик удаётся выполнить сразу несколько задач», – пояснила зампред.
По словам Зиновьевой, некоторые сервисы помогают компаниям представить свою продукцию и услуги потенциальным потребителям. Так, «Виртуальная витрина социальных предпринимателей» позволяет познакомиться с социальными компаниями региона и их проектами. Сервис «100% Подмосковье» тоже создавался для того, чтобы познакомить потребителей с подмосковной продукцией и помочь компаниям представить её.
«Сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» разрабатывали для тех, кто увлечён промышленным туризмом и хочет больше узнать о промышленности региона. Но это ещё и площадка, где компании могут рассказать о себе и пригласить посетителей на свои экскурсии», – отметила Зиновьева.
Ещё два сервиса помогают реализовывать различные проекты и запустить бизнес.
«Другие два сервиса облегчают анализ производственной инфраструктуры региона и возможностей бизнеса. Мы внедрили его на инвестиционной карте региона. Первый – «Карта дорог». Он позволяет потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения транспортной доступности», – пояснила зампред.
Второй, по её словам, называется «Тепловая карта газообеспечения». Он даёт возможность инвестору оценить локацию с точки зрения газообеспечения.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#портал
#екатерина зиновьева
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Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия справилась с нехваткой российского газа
19 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/DesignRage

Германия смогла справиться с нехваткой российского газа. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Роберт Хабек. Его слова приводит немецкое издание Bild.
«Нехватки российского газа больше нет. Цены выше, но не потому, что у нас дефицит. Истинная причина — рост спроса на СПГ в Азии из-за аномальной жары», — сказал Хабек.

Он также отметил, что стоимость газа в Германии снова понизится и достигнет уровня, который сохранялся до пандемии. По его словам, это произойдет, когда дополнительные объемы природного газа будут освобождены и поступят на немецкий рынок.

Ранее экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что страны Евросоюза оказались заложниками импорта дорогостоящих энергоносителей, поскольку потребность в топливе не пропала, однако теперь на решение этого вопроса требуется намного больше средств.

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#сша
#рынок
#газ
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#страны
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#дефицит
#евросоюз
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В Подмосковье собрали около 16 тысяч тонн капусты
19 сентября 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уборка овощей, выращенных на открытом грунте, продолжается в Московской области, в частности, урожай собран почти с трети территорий, засаженных капустой, он составил около 16 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В этом году в Подмосковье капустой засеяли полторы тысячи гектаров, из них убрано более 408 га. Собрано 15,9 тысяч тонн овощей этого вида», — говорится в сообщении.
В лидеры Московской области по сбору капусты вышел городской округ Коломна: там собрали 8,2 тыс. тонн. Второе место занял Дмитровский округ, где собрали 4,7 тыс. тонн капусты. На третьем место округ Серпухов с 87 тоннами собранной капусты, на четвёртом — Ступино (721 тонна), а замыкает топ-5 Воскресенск, где собрали 652 тонны капусты.

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#овощи
#сельское хозяйство
#московская область
#подмосковье
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Дубненская компания «ТехРесурс» планирует выпускать детали для гражданской авиации
Дубненская компания планирует выпускать детали для гражданской авиации
19 сентября 2024, 16:40

Фото: пресс-службе администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров познакомился с работой компании «ТехРесурс», сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Компания выпускает детали для обслуживания летательных аппаратов – самолётов, вертолётов, космических аппаратов, а также наземной техники, морского, речного и железнодорожного транспорта.
Тихомирову продемонстрировали самое современное оборудование. В авиационной отрасли предприятие работает с 2017 года, а в конце августа стало резидентом Особой экономической зоны «Дубна». В планах – построить лабораторно-производственный комплекс на территории инновационной площадки.
«ООО «ТехРесурс» изготавливает детали для авиастроительных компаний страны. В компании работают около 120 человек. Цель – изготавливать детали для поддержания гражданской авиации», – сказал гендиректор «ТехРесурса» Кирилл Федосеев.
Тихомиров осмотрел производство, отметил высокую организованность коллектива и поговорил с сотрудниками.
«Приятно было открыто и по-настоящему честно обсуждать вопросы развития города, а они точно есть. Также приятно слышать от дубненцев, что наукоград меняется к лучшему», – отметил глава городского округа.
Тихомиров поблагодарил руководителя и коллектив компании за важный труд не только на благо города, но и всей России. Сотрудникам, показавшим лучшие результаты в работе, вручили грамоты.

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#московская область
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В ЦБ подготовили проект по комплексному урегулированию долгов по кредитам
19 сентября 2024, 16:21

Фото: istockphoto/alexialex

В РФ может начать работу обязательная процедура так называемого «комплексного урегулирования» долгов по кредитам, пишет РБК, ссылаясь на представителя ЦБ РФ Алексея Чиркова.
Таким образом заемщики, которые допустили просрочки, получат возможность оформить единое соглашение по реструктуризации долга со всеми кредиторами. Процедуру смогут проводить банки, госкорпорация «Дом.РФ», профессиональные коллекторские агентства, а также микрофинансовые организации.

Предполагается, что кредиторы предложат должнику некий план работы с задолженностью. Например, отсрочку платежей, реструктуризацию, отмену пени, штрафных санкций или даже частичное списание задолженности. Пока такое соглашение будет разрабатываться (до 30 дней), никто из кредиторов не может обратиться в суд.

Информация о переговорах сторон будет видна в кредитной истории.

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