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Россия сильно увеличила импорт кофе из одной страны

«Росчайкофе»: Россия более чем в два раза увеличила импорт кофе из Бразилии
Фото: iStock/akobchukOlena

В августе текущего года Россия более чем в два раза увеличила импорт кофе из Бразилии. Об этом рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.



В разговоре с URA.RU эксперт уточнил, что такие показатели связаны с выгодными условиями, налаженной логистикой и взаиморасчетами. По его словам, Бразилия предлагает наиболее низкие цены по сравнению с другими странами-поставщиками.

«Как крупнейший производитель и экспортер обоих видов кофе — арабики и робусты — Бразилия в условиях мировой финансово-экономической и геополитической турбулентности становится очень привлекательным и эффективным партнером. Логистика хорошо отработана, также она входит в БРИКС, и расчеты с ней хорошо налажены», — добавил Чантурия.

По данным издания, в августе Бразилия поставила в Россию кофейного сырья на 35,6 млн долларов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель за последние пять месяцев.
Элина Позднякова

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