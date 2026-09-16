Россия сильно увеличила импорт кофе из одной страны
«Росчайкофе»: Россия более чем в два раза увеличила импорт кофе из Бразилии
В августе текущего года Россия более чем в два раза увеличила импорт кофе из Бразилии. Об этом рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
В разговоре с URA.RU эксперт уточнил, что такие показатели связаны с выгодными условиями, налаженной логистикой и взаиморасчетами. По его словам, Бразилия предлагает наиболее низкие цены по сравнению с другими странами-поставщиками.
«Как крупнейший производитель и экспортер обоих видов кофе — арабики и робусты — Бразилия в условиях мировой финансово-экономической и геополитической турбулентности становится очень привлекательным и эффективным партнером. Логистика хорошо отработана, также она входит в БРИКС, и расчеты с ней хорошо налажены», — добавил Чантурия.
По данным издания, в августе Бразилия поставила в Россию кофейного сырья на 35,6 млн долларов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель за последние пять месяцев.