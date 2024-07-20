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Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США

Россия в мае уменьшила объем вложений в госбумаги США до $ 45 млн
20 июля 2024, 06:44
Фото: IStock/Yury Karamanenko

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Россия сократила вложения в американские государственны облигации в мае 2024 года до 45 миллионов долларов, информирует ТАСС со ссылкой на документеы Министерства финансов США.


Отмечается, что среди российских вложений долгосрочные гособлигации составили 42 миллиона долларов, краткосрочные – 3 миллиона долларов.

Ранее, в апреле, ориентировочный общий объем инвестиций России в государственные облигации США составлял 46 миллионов долларов.

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#россия
#инвестиции
Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя Microsoft
20 июля 2024, 03:44

Фото: iStock/Sashkinw

Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя в платформе облачного хранения данных Microsoft Azure, передает агентство Bloomberg.
Согласно материалу, сбой произошел в пятницу, в настоящее время большинство банкоматов работают.

Отмечается, что у банка около 16 тысяч банкоматов в 48 штатах.

19 июля глобальный сбой в работе операционной системы Windows привел к тому, что аэропорты по всему миру наводнили десятки тысяч пассажиров, перестали осуществляться банковские операции, а больницы отправляли пациентов домой.

Перебои в работе Windows затронули не только крупные сети аэропортов и медицинские учреждения. Пользователи в Австралии сообщили о сбоях в работе сети ресторанов быстрого питания KFC.

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#банкоматы
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Минтруд предложил расширение списка профессий для альтернативной службы
20 июля 2024, 02:10

Фото: istockphoto.com/shironosov

Министерство труда РФ предложило расширить список профессий для прохождения альтернативной службы, информирует ТАСС.
Список из 224 профессий и 1 305 предприятий планируют расширить до 237 профессий и 1 442 предприятий.

В перечень войдут такие профессии, как гидролог, техник-метролог, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, гидрометеорологический наблюдатель, техник по эксплуатации гидрометеорологического оборудования, инженер-метролог, метеоролог, техник-метеоролог, техник-гидролог, операционный медицинский брат, врач по контролю занимающихся физической культурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, библиотекарь со средней квалификацией.

Перечень альтернативных профессий гражданских служащих будет утвержден Минтрудом России в марте 2023 года. Право граждан России на альтернативную службу закреплено в Конституции страны.

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#работа
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«Коты обижаются»: Россельхоз объяснил снижение импорта зарубежных кормов для домашних животных
Импорт кормов для домашних животных снизились на 40%
19 июля 2024, 22:47

Фото: IStock/Ridofranz

Поставки в Россию импортных кормов для домашних животных за первое полугодие 2024 года заметно снизились. Объем импорта с начала года и до 12 июля составил 28,4 тыс. т — это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В ведомстве разъяснили, что на большую часть продукции были введены ограничения ввиду их несоответствия заявленному качеству. Например, из этикетки корма выходит, что в его составе присутствует утка, но исследование ДНК показывает, что ее там нет.
«Наши коты обижаются», — объясняет Данкверт.

Он добавил, что, кроме того, в России достаточно отечественных производителей качественных кормов для животных.

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#импорт
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В Наро-Фоминске создадут животноводческий комплекс полного цикла производства
19 июля 2024, 22:13

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

В юго-западной части Подмосковья стартует проект по созданию молочно-товарной фермы ООО «Русский буйвол» на 1199 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
«Планируемый объем инвестиций составит 1,9 млрд. рублей. На ферме будет создано 37 рабочих мест. Проектная мощность предприятия составит 11 тыс. тонн молока в год», – уточнили в ведомстве.
Земельные участки под проект предоставлены в аренду без торгов. Инвестор планирует дополнительно привлечь инвестиции на 518 млн рублей.
«Будет построен мясной животноводческий комплекс на 700 голов крупного рогатого скота с цехом переработки мяса и выпуска готовой продукции. Это предприятие полного цикла производства с применением эффективных экологических способов содержания животных. В год планируется выпускать 250 тонн мясной продукции», – поделились планами в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Там уточнили, что ввод объекта в эксплуатацию планируется на третий квартал 2027 года.

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#сельское хозяйство
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#подмосковье
#московская область
#наро-фоминск
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СК возбудил дело по факту поставок некачественных подшипников для самолетов
СК РФ: возбуждено дело по факту нарушений оборонного заказа
19 июля 2024, 21:51

Фото: IStock/Evgenii Palitsyn

Следственные органы ГСУ СКР по Московской области в отношении лиц, личность которых на данный момент не установлена, возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников. Об этом сообщает URA.ru.
По информации правоохранителей, в период с 2017 по 2022 год ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) закупала контрафактные подшипники, не соответствующие требованиям к эксплуатации. Это делалось для того, чтобы компания не потеряла крупный оборонный заказ на поставку военных самолетов Ил-76МД-90А.

Изготовление недоброкачественных деталей послужило причиной выхода из строя всех самолетов, что нанесло ущерб обороноспособности России. В настоящее время в БЛМЗ проводятся обыски, допрашиваются руководители организации.

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В Подмосковье выпустили более 20% мучных кондитерских изделий в ЦФО
19 июля 2024, 19:29

Фото: Минсельхозпрод МО

За первые пять месяцев этого года объём производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения составил в Подмосковье 6,9 тыс. тонн. В регионе произвели более 20,5% от общего объёма в Центральном федеральном округе, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Подобных результатов удалось достичь за счёт работы таких производителей, как «ХЛЕБ САБУРОВО» ОП «Серпуховхлеб им. В.П. Фокина», «Эко-меню» и «КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ» АО «Волоколамскхлеб». Они выпускают бисквитные, муссовые, медовые, песочные, блинные торты, а также торты с ягодами», – перечислили в министерстве.
Там напомнили, что ежегодно 20 июля во всём мире отмечается День торта.

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#минсельхозпрод мо
#продукты
#кондитерские изделия
#подмосковье
#московская область
#цфо
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Аналитик Мехтиев развеял миф о «наказании» банками за несколько льготных ипотек
19 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Dacharlie

Заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев опроверг информацию о том, что банки «наказывают» россиян за две и более льготных ипотек, приостанавливая такие кредиты и поднимая процентные ставки.
Специалист пояснил, что поднятие ставок и прекращение выдачи льготных ипотек некоторыми банками – абсолютно разные вещи.

«Какое наказание, если человек взял две льготные ипотеки? Ставка по кредиту — это наказание? Не забывайте, что льготная ипотека может быть одна — или ты айтишник, или у тебя молодая семья. Банки повышают ставки, потому что высокая ключевая ставка. Поэтому все статьи об этом — чистая мифология, и не надо ею заниматься», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мехтиев.

До этого сообщалось, что в июне в России из всех ипотечных кредитов 66% было оформлено с господдержкой. Как пишут «Известия», Объединенное кредитное бюро (ОКБ) выяснило, что за первое полугодие года банки выдали 389,49 тыс. льготных ипотечных кредитов, что составило 58% от общего количества и 70% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

Ранее стало известно, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.

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#ипотека
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#льготная ипотека
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В Подольске запустят производство деталей для промышленного оборудования
19 июля 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Сынково» в городском округе Подольск появится производство соединительной и запорной арматуры для обвязки контрольно-измерительных приборов. Развивать его будет компания «ДК+Сервис», специализирующаяся на поставках деталей для промышленного оборудования, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания была первым резидентом цифрового промышленного коворкинга «Лайт индастриал» в индустриальном парке «Сынково». Объём инвестиций в проект превысил 60 млн рублей. В этом году компания решила расширить сферу деятельности – не только быть поставщиком продукции, но и запустить собственное производство. В покупку дополнительного оборудования инвестировано ещё 15 млн рублей. Сейчас компания монтирует его», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания 2019 году стала резидентом «Сынково». Это позволило значительно увеличить товарные запасы и обороты, направить прибыль на приобретение оборудования. Уже в этом году планируется заместить 10-15% продукции импортного производства, а в следующие пять лет нарастить производственные мощности в несколько раз.

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#московская область
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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#подольск
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Новой подмосковной ферме передали около 200 га земли под овёс и пшеницу
19 июля 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Почти 200 гектаров земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду фермерскому хозяйству, зарегистрированному в марте текущего года в деревне Петрушино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Фермерскому хозяйству в пятилетнюю аренду предоставили четыре участка сельхозземли общей площадью 197 гектаров. Участки расположены в Павлово-Посадском городском округе», — говорится в сообщении.
В этом году арендатор должен расчистить землю от деревьев и кустарника, а также провести пахотные работы. А будущей весной эта территория должна быть засеяна пшеницей и овсом.

Отмечается, что на расчистку земель сельскохозяйственного назначения от древесно-кустарниковой растительности в Московской области можно получить субсидию, которая покроет до 50% затрат. Заявки на эту субсидию принимаются ежегодно.

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#московская область
#подмосковье
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