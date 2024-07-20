Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США

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Россия сократила вложения в американские государственны облигации в мае 2024 года до 45 миллионов долларов, информирует ТАСС со ссылкой на документеы Министерства финансов США.
Отмечается, что среди российских вложений долгосрочные гособлигации составили 42 миллиона долларов, краткосрочные – 3 миллиона долларов.
Ранее, в апреле, ориентировочный общий объем инвестиций России в государственные облигации США составлял 46 миллионов долларов.
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