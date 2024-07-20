Демократы объявили кандидата в президенты

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Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило о намерении выдвинуть кандидатуру президента Джо Байдена на президентские выборы 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к нему выйти из предвыборной гонки, передает РИА Новости.
«Джо Байден и Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам», – заявил председатель DNC Джейми Харрисон в ходе со своими сторонниками в пятницу, 19 июля.
Ранее Байден заявил о намерении продолжить свою предвыборную кампанию, которая была приостановлена в связи с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опроверг информацию о том, что семья Байдена обсуждала вопрос о выходе главы государства из президентской гонки.
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Александр Климов