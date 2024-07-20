В США объявили вспышку опасного заболевания

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В результате вспышки листериоза в США погибли два человека в 12 штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по контролю за заболеваниями.
Отмечается, что заразившиеся – жители Иллинойса и Нью-Джерси. Еще 28 человек были госпитализированы. Наибольшее число пациентов выявили в Мэриленде и Нью-Йорке.
По предварительным данным, пострадавшие отравились готовыми к употреблению мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.
Ранее 30-летний мужчина из Москвы скончался, отравившись роллами с морепродуктами из онлайн-магазина. Причиной смерти мужчины стало поражение головного мозга листериозом, возбудителя которого обнаружили в просроченной рыбе.
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По предварительным данным, пострадавшие отравились готовыми к употреблению мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.
Ранее 30-летний мужчина из Москвы скончался, отравившись роллами с морепродуктами из онлайн-магазина. Причиной смерти мужчины стало поражение головного мозга листериозом, возбудителя которого обнаружили в просроченной рыбе.
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Александр Климов