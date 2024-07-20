«Мы договорились»: Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
«Я поговорил с [Дональдом Трампом], чтобы поздравить его с выдвижением [в кандидаты в президенты США] от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем», – рассказал Зеленский.
Также он сообщил, что договорился «с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».
В свою очередь, бывший хозяин Белого дома охарактеризовал свой разговор с украинским президентом как «очень хороший».
«Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на [пост] президента Соединенных Штатов», – заявил Трамп.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что мировые лидеры хотят восстановить личные отношения с Трампом, готовясь к его возможной победе на предстоящих выборах.
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