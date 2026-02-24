Россия в феврале повысила отгрузки пшеницы на экспорт почти до 1,7 млн тонн
С 1 по 20 февраля Россия отгрузила на экспорт 1,66 млн т пшеницы — это на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом 24 февраля сообщили «Интерфаксу» в Российском зерновом союзе (РЗС).
Как уточнила директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина, темпы роста экспорта замедляются — если по итогам первой декады февраля прирост достигал 48,6%, то далее динамика стала умереннее. В этом месяце российскую пшеницу поставляли в 19 стран (год назад — в 26), однако по итогам февраля общий объем отгрузок может составить 1,8-1,85 млн тонн, считают эксперты.
Основными импортерами остаются Египет (416,9 тыс. тонн), Кения (251,7 тыс. тонн) и Турция (214,2 тыс. тонн). При этом Нигерия и Израиль продолжают ежегодно увеличивать закупки.
В целом за период с 1 по 20 февраля экспорт зерновых и зернобобовых культур из РФ, включая пшеницу, кукурузу и ячмень, достиг 2,06 млн тонн — на четыре процента больше, чем годом ранее.
