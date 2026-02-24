Россия в феврале повысила отгрузки пшеницы на экспорт почти до 1,7 млн тонн

24 февраля 2026, 20:42

Россия в феврале повысила отгрузки пшеницы на экспорт на 10,6%

Фото: istockphoto/Frolova_Elena

С 1 по 20 февраля Россия отгрузила на экспорт 1,66 млн т пшеницы — это на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом 24 февраля сообщили «Интерфаксу» в Российском зерновом союзе (РЗС).