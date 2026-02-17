Володин высказался о планах ввести НДС на продаваемый маркетплейсами импорт
Госдума перенесла рассмотрение постановления с рекомендациями правительству по итогам парламентских слушаний о развитии легкой промышленности. Об этом пишет «Интерфакс».
Причиной стало то, что в проекте документа содержалось предложение ввести НДС на импортные товары, продаваемые через цифровые платформы, вне зависимости от беспошлинного порога. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, документ планируют вынести на обсуждение в среду, 18 февраля, однако из обновленного текста исключат положения о НДС на импорт, поскольку этот вопрос относится исключительно к полномочиям правительства.
Володин подчеркнул, что поддержка легкой промышленности может быть в разных форматах, тогда как введение новых налогов должно обсуждаться в диалоге с обществом и бизнесом. При этом, добавил он, кабмин при необходимости может самостоятельно принять соответствующее решение.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что министерство рассматривает варианты выравнивания условий для российских и зарубежных продавцов. В частности, в ведомстве выступают за введение полного НДС в размере 22% на иностранные товары с 1 января 2027 года. В Минфине, в свою очередь, предлагали поэтапно повышать ставку: до 5% в 2027 году, 10% — в 2028-м, 15% — в 2029-м и довести ее до 20% к 2030 году.
