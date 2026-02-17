Володин высказался о планах ввести НДС на продаваемый маркетплейсами импорт

17 февраля 2026, 15:04

Володин: вопрос об НДС на продаваемый маркетплейсами импорт тема правительства

Фото: istockphoto/HAKINMHAN

Госдума перенесла рассмотрение постановления с рекомендациями правительству по итогам парламентских слушаний о развитии легкой промышленности. Об этом пишет «Интерфакс».