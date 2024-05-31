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Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
Страны ЕС нарастили закупки российских металлов до максимума с мая прошлого года. Показатели выросли в 1,7 раза, достигнув 328 миллионов евро. Тем самым Запад показал, что для него не являются помехой собственные санкции.
Самые большие показатели импорта зафиксированы у Бельгии. Страна за год купила металлов на 130,5 миллионов евро. Этот показатель стал рекордным с 2022 года.
Следом идут Италия, Дания, Чехия, Нидерланды и Венгрия.
Несмотря на то, что Евросоюзе действует эмбарго на импорт широкого спектра российской металлической продукции, были найдены пути обхода.
Основными потребителями российской стали и алюминия являются европейские строительные компании, отрасли машиностроения, авиации и упаковочной промышленности. Все они после введения антироссийских санкций столкнулись с острой нехваткой сырья, в связи с чем Евросоюзу пришлось нарушить свои же ограничения.
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Самые большие показатели импорта зафиксированы у Бельгии. Страна за год купила металлов на 130,5 миллионов евро. Этот показатель стал рекордным с 2022 года.
Следом идут Италия, Дания, Чехия, Нидерланды и Венгрия.
Несмотря на то, что Евросоюзе действует эмбарго на импорт широкого спектра российской металлической продукции, были найдены пути обхода.
Основными потребителями российской стали и алюминия являются европейские строительные компании, отрасли машиностроения, авиации и упаковочной промышленности. Все они после введения антироссийских санкций столкнулись с острой нехваткой сырья, в связи с чем Евросоюзу пришлось нарушить свои же ограничения.
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Анастасия Чинкова