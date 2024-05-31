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Россия стала четвертой экономикой мира

Всемирный банк назвал РФ четвертой экономикой мира еще в 2021 году
31 мая 2024, 02:40
Фото: istock / Max Zolotukhin

Фото: istock / Max Zolotukhin

Российская экономика по паритету покупательной способности занимает четвертое место в рейтинге экономик мира. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на последние обновления данных Всемирного банка.
Отмечается, что на четвертое место по этому показателю российская экономика вышла еще в 2021 году с долей в 3,8 процента от мирового ВВП и сохранила эту позицию в следующие 2 года.

Так, в 2022 году экономика России выросла до 6 триллионов долларов, а в 2023 – до 6,45 триллионов. РФ вытеснила Японию (3,7%) и Германию (3,4%).



Абсолютным лидером среди мировых экономик по паритету покупательной способности является КНР, ВВП которого по результатам 2023 года достиг 35 триллионов долларов. На второй строчке расположились Соединённые Штаты, на третьей – Индия.

Ранее Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
В подмосковных индустриальных парках с начала года запустили 14 производств
30 мая 2024, 22:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резиденты индустриальных парков Московской области с начала года ввели в эксплуатацию 14 производственных объектов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Суммарный объём инвестиций в эти проекты составил около 4,3 млрд рублей. Площадь новых производственных объектов превышает 109 тыс. кв. м. Реализация этих проектов позволила создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест», – отметила зампред Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в регионе работают 69 индустриальных парков. Их совокупная заполняемость – более 87%. На этих площадках инвесторам доступно более 2,7 тыс. га земельных участков и свыше 300 тыс. кв. м. готовой недвижимости, в том числе в формате «Лайт индастриал». Речь идёт о промышленных боксах с готовой инженерной инфраструктурой. Это позволяет максимально быстро запустить производство.

Подобрать место для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

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Объём отгрузки предприятий Можайска с 2021 года удвоился
30 мая 2024, 19:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприятия Можайского городского округа за прошлый год отгрузили товаров собственного производства на 19,3 млрд рублей. С 2021 года объём отгрузки вырос почти в два раза, сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Сейчас в работе – 11 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций 31,8 млрд. рублей. Будет создано 4,1 тыс. рабочих мест. Например, концерн «ДорХан» в ближайшие четыре года планирует построить завод по производству теплоизоляционных материалов из минеральной ваты, расширить имеющееся производство по обработке металлов, а также завод по производству листовой стали с покрытием», – отметил Мордвинцев.
Главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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#подмосковье
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Власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ
Bloomberg: Швеция пообещала отказаться от российского СПГ из-за Венгрии
30 мая 2024, 19:30

Фото: istockphoto/IgorSPb

Швеция рассматривает возможность принятия односторонних мер по блокировке импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), если Венгрия откажется от последних антироссийских санкций Европейского союза или смягчит их.
Как сообщает Bloomberg, министр энергетики Эббу Буш выразила готовность к действиям в этом направлении, подчеркнув, что в случае неработоспособности санкционного пакета Швеция может действовать независимо. Она отметила, что это не является предпочтительным сценарием.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил неудачу санкционной политики Европейского союза.

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Финэксперт Пушкарев заявил о риске хранения наличных сбережений дома
30 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/blinow61

Финансист и инвестор Андрей Пушкарев заявил, что наличные деньги рискованно хранить дома наличными из-за инфляции.
«Покупательская способность ваших сбережений неизбежно уменьшается из-за роста цен. Проще говоря, ваши деньги обесцениваются. Что касается покупки недвижимости — такие вложения требуют тщательного анализа и понимания рынка. Важно учитывать различные затраты, связанные с владением квартиры, включая расходы на содержание», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что на следующей неделе курс доллара будет составлять 90-91 рубль, евро — 97,5-98,5 рубля.

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#рубль
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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара выше 90 рублей
30 мая 2024, 19:14

Фото: iStock/alfexe

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что на следующей неделе курс доллара будет составлять 90-91 рубль.
В то же время евро будет на уровне 97,5-98,5 рубля, считает эксперт.

«Завершение налогового периода способствовало приближению курса доллара ближе к 90 рублям. Эта отметка может быть преодолена еще на текущей неделе. Налоговый период не единственный локальный фактор, который в последнее время помогал укрепляться рублю», — объяснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Ранее аналитики заявляли, что к концу осени курс рубля будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей. По их мнению, ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля.

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ФАС выявила картельный сговор среди продавцов наушников на маркетплейсах
30 мая 2024, 14:37

Фото: istockphoto/DaryaDanik

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России установили, что отдельные продавцы беспроводных наушников в конце 2023 и в начале 2024 года координировали свою деятельность, используя общий чат в мессенджере.
Целью этого было поддержание цен на определённом уровне, а также борьба с конкурентами, сообщается на официальном сайте ведомства. По данному факту ФАС возбудила дело. Как установила служба, участники чата скупали товар у добросовестных бизнесменов, отказавшихся от участия в сговоре, затем оформляли доставку в пункты выдачи в удалённых регионах России и других странах, где товар никто не забирал. Кроме того, рейтинг конкурентов на маркетплейсах искусственно занижался при помощи заказных негативных отзывов.

Сотрудники ФАС проанализировали полученную информацию и динамику цен на рынке и пришли к выводу о синхронности их повышения. В связи с выявленными фактами предполагаемым участникам картельного сговора грозят оборотные штрафы.

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Дмитрий Дубынин возглавит компанию-оператора карт системы «Мир»
30 мая 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Diy13

Дмитрий Дубынин станет главой Национальной системы платёжных карт (НСПК). Его кандидатуру согласовал Национальный финансовый совет (НФС) на заседании в Банке России.
Ранее Дубынин работал в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, где курировал развитие технологий цифровой идентификации, напоминает пресс-служба регулятора. Ранее он занимался в Центробанке вопросами развития финансовых технологий.

Национальная система платёжных карт — это оператор платёжной системы «Мир». Она была создана летом 2014 года. Владимир Комлев, руководивший оператором с момента его создания, покинул свой пост в январе 2024 года. 100% акций компании принадлежат Центральному банку РФ.

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Дешевое европейское вино стало исчезать с полок российских магазинов
Глава X5 Лобачева: иностранные вина ценой до ₽500 исчезают с полок магазинов
30 мая 2024, 12:08

Фото: istockphoto.com/ipopba

Доля импортных вин стоимостью до 500 рублей в российских магазинах значительно сократилась, отметила президент Х5 Group Екатерина Лобачева, сообщает РБК.
Основное сокращение касается недорогих европейских вин. После того как в августе 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, на полках магазинов в ценовой категории до 500 рублей стали преобладать отечественные вина, пояснила Лобачева.

Дополнительно с 1 мая акцизы начали оказывать давление на стоимость импортного вина. Налог на тихие вина увеличился с 34 рублей до 108 рублей за литр, а на игристые вина — с 45 до 141 рубля за литр.

Цены также поднимаются из-за изменения курса валют, повышения затрат на логистику и комплектующие.

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«Роснано» предупредило о рисках банкротства
«Роснано» предупредило о риске банкротства без господдержки
30 мая 2024, 00:10

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

В «Роснано» предупредили о возможном банкротстве без поддержки со стороны государства. В отчете компании сказано, что несмотря на улучшение финансового состояния в последние месяцы, имеющихся активов может быть недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами. Об этом пишет «Интерфакс».
«Если решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами не будет принято, то высока вероятность возникновения признаков банкротства. В случае получения финансирования в необходимом объеме эмитент (юрлицо, выпускающее ценные бумаги — прим. ред) будет в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность», — сказано в отчете.
С банками-кредиторами уже удалось достичь договоренностей, которые устроят всех. Сейчас «Роснано» ведет диалог с российским правительством о предоставлении дополнительных финансов.

Точные сроки и суммы не называются, что создает «опасную неопределенность», отмечают в организации.

«Роснано» оказалась на грани банкротства в октябре 2023 года. В компании выражают надежду, что в ближайшее время при поддержке государства долг будет погашен, что позволит работать в соответствии с утвержденной стратегией до 2030 года.

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