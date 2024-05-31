Россия стала четвертой экономикой мира

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Российская экономика по паритету покупательной способности занимает четвертое место в рейтинге экономик мира. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на последние обновления данных Всемирного банка.
Отмечается, что на четвертое место по этому показателю российская экономика вышла еще в 2021 году с долей в 3,8 процента от мирового ВВП и сохранила эту позицию в следующие 2 года.
Так, в 2022 году экономика России выросла до 6 триллионов долларов, а в 2023 – до 6,45 триллионов. РФ вытеснила Японию (3,7%) и Германию (3,4%).
Абсолютным лидером среди мировых экономик по паритету покупательной способности является КНР, ВВП которого по результатам 2023 года достиг 35 триллионов долларов. На второй строчке расположились Соединённые Штаты, на третьей – Индия.
Ранее Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Так, в 2022 году экономика России выросла до 6 триллионов долларов, а в 2023 – до 6,45 триллионов. РФ вытеснила Японию (3,7%) и Германию (3,4%).
Абсолютным лидером среди мировых экономик по паритету покупательной способности является КНР, ВВП которого по результатам 2023 года достиг 35 триллионов долларов. На второй строчке расположились Соединённые Штаты, на третьей – Индия.
Ранее Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак