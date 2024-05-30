Власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ

В «Роснано» предупредили о возможном банкротстве без поддержки со стороны государства. В отчете компании сказано, что несмотря на улучшение финансового состояния в последние месяцы, имеющихся активов может быть недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами. Об этом пишет «Интерфакс».