Власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ

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Швеция рассматривает возможность принятия односторонних мер по блокировке импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), если Венгрия откажется от последних антироссийских санкций Европейского союза или смягчит их.
Как сообщает Bloomberg, министр энергетики Эббу Буш выразила готовность к действиям в этом направлении, подчеркнув, что в случае неработоспособности санкционного пакета Швеция может действовать независимо. Она отметила, что это не является предпочтительным сценарием.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил неудачу санкционной политики Европейского союза.
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