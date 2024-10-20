Россия вышла на полное самообеспечение картофелем впервые за восемь лет

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Россия, по итогам прошлого года, впервые за восемь лет вышла на полное самообеспечение картофелем. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Отмечается, что в 2023 году самообеспечение картофелем увеличилось на 6,5% и составило 101% в сумме, впервые с 2015 года. Восемь лет назад был зафиксирован такой же показатель.
Ранее сообщалось, что в России стремительно растёт цена на куриные яйца. Минсельхоз, проведя внутреннюю проверку, отметил, что рост цен является обычной практикой, а ситуация на рынке остаётся стабильной. В настоящее время средняя цена за десяток яиц в российских торговых точках составляет 75,1 рублей.
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Анастасия Чинкова