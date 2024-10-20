Россия вышла на полное самообеспечение картофелем впервые за восемь лет

В России на субсидирование льготной ипотеки и нужды Минобороны планируют выделить еще 1,5 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с РБК. По его словам, предложение об увеличении расходов федерального бюджета вынесут на обсуждение в парламент.