«Руспродсоюз» рассказал о наценке на сливочное масло в более 70%

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Повышение цен на сливочное масло в России произошло в связи с ростом себестоимости производства, цен на импортное сырьё, упаковку и логистику, а также из-за наценки торговых сетей, которая составляет более 70%. Об этом сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что выросла себестоимость производства, в том числе за счёт увеличения затрат на покупку сырого молока и молочных жиров. Также в составе производимого в России сливочного масла присутствуют импортные жиры.
Ещё в августе этого года сырьё показало рост на 10-20% с начала года, логистика подорожала на 30-35%, а упаковка – на 10-15%.
Кроме того, на цены готового продукта влияют ключевая ставка, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования на предприятиях.
Также Леонов призвал не забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем превышает 70%.
В настоящее время в России средняя розничная цена на сливочное масло составляет 1040,7 рублей за килограмм, что на 20,4% больше, чем в январе. При этом средняя оптовая цена составляет 606,4 рублей за килограмм.
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Ещё в августе этого года сырьё показало рост на 10-20% с начала года, логистика подорожала на 30-35%, а упаковка – на 10-15%.
Кроме того, на цены готового продукта влияют ключевая ставка, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования на предприятиях.
Также Леонов призвал не забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем превышает 70%.
В настоящее время в России средняя розничная цена на сливочное масло составляет 1040,7 рублей за килограмм, что на 20,4% больше, чем в январе. При этом средняя оптовая цена составляет 606,4 рублей за килограмм.
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Анастасия Чинкова