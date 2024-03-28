Тинькофф Банк пополнил реестр операторов по выпуску ЦФА

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Тинькофф Банк пополнил список операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Об этом сообщается на сайте Банка России.
По информации источника, решение было принято сегодня, 28 марта. В реестре операторов информационных систем, помимо Тинькофф Банка, также значатся «Атомайз», Сбербанк, финтех-компания «Лайтхаус», Альфа-банк и другие.
Ранее сообщалось, что 54% опрошенных россиян верят, что в ближайшие двадцать лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, ЦФА является инструментом на базе технологии блокчейна, который позволяет осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества.
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Екатерина Коршунова