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Тинькофф Банк пополнил реестр операторов по выпуску ЦФА

28 марта 2024, 15:25
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Тинькофф Банк пополнил список операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Об этом сообщается на сайте Банка России.
По информации источника, решение было принято сегодня, 28 марта. В реестре операторов информационных систем, помимо Тинькофф Банка, также значатся «Атомайз», Сбербанк, финтех-компания «Лайтхаус», Альфа-банк и другие.

Ранее сообщалось, что 54% опрошенных россиян верят, что в ближайшие двадцать лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».


Напомним, ЦФА является инструментом на базе технологии блокчейна, который позволяет осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества.

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В Подмосковье ввели налоговою льготу для предприятий за передачу оборудования колледжам
28 марта 2024, 14:52

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Предприятиям, которые безвозмездно передают оборудование организациям среднего профессионального образования, будут предоставлять налоговый вычет. Соответствующий закон приняла Московская областная Дума, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Предоставление новой льготы призвано стимулировать предприятия активнее сотрудничать с колледжами. Кроме того, в перспективе это обеспечит компании-производители хорошо подготовленными кадрами.

«Компании смогут безвозмездно передавать оборудование, на котором будут учиться студенты, и при этом уменьшить налоговые платежи. Таким образом, в образовательных учреждениях будет создана база, необходимая для обучения студентов, а предприятия получат кадры с нужной профессиональной подготовкой», — цитируются в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
Ранее сообщалось, что в текущем году в Московской области капитально отремонтируют десять колледжей. На эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей.

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#налоговые льготы
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#подмосковье
#оборудование
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В Мытищах расширяют завод по производству подоконников
28 марта 2024, 14:19

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Один из крупнейших производителей подоконников расширяет производство в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Для расширения производства будет построено дополнительное здание площадью более 2,2 тыс. квадратных метров.

«На предприятии будут изготавливать и хранить подоконники на основе многослойного ламината, формообразующего профиля, специальной подоконной доски, защитной плёнки и склеивающей смеси. После ввода дополнительных площадей компания создаст 60 новых рабочих мест для жителей Мытищ и близлежащих городских округов»,— поделились в ведомстве.

Кроме этого, на сегодняшний день на заводе производятся подоконники 25-ти декоров. Стоит отметить, что предприятие начнет функционировать уже в июле текущего года.

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#подмосковье
#строительство
#предприятие
#мытищи
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В Балашихе откроют новый производственный участок по выпуску промышленного оборудования
28 марта 2024, 13:42

Фото: iStock/dusanpetkovic

Производственный участок, на котором будут выпускать машины и оборудование для строительства и добычи полезных ископаемых, начинают строить на площадке индустриального парка «Соболиха» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в расширение производства компании «Девар Петро» составляют 60 млн рублей. Благодаря запуску нового производственного участка в муниципалитете появится ещё около пятнадцати рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Производственный участок планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

ООО «Девар Петро» производит и обслуживает буровое скважинное оборудование, аксессуары для закачивания газовых и нефтяных скважин, насосно-компрессорные, обсадные и бурильные трубы и пр.

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#строительство
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Сезон клубники в Московской области стартует в апреле
28 марта 2024, 13:29

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сезон торговли клубникой в Подмосковье начнётся с 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Самой первой на подмосковных полках появится турецкая клубника.

«Помимо импортной, на прилавках области к концу апреля появится клубника из южных регионов страны, а вот сезон подмосковной ягоды начнется в июне. Всего в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимается порядка 10 крупных сельхозпроизводителей и фермерские хозяйства», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что при выборе клубники важно обращать внимание на цвет и форму ягоды — она должна быть яркого красно-розового цвета, без помятостей или неровностей.

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#торговля
#владислав мурашов
#минсельхозпрод мо
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В Королёве открылся первый в округе фуд-корт
28 марта 2024, 12:04

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Первый фуд-корт открылся в городском округе Королёв, он расположен в торговом центре №1, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Новые предприятия общественного питания создают в муниципалитете дополнительные рабочие места, соответственно, увеличиваются налоговые поступления. Создается комфортная среда для жителей городского округа, а особенно интересные предприятия становятся точками притяжения для гастротуризма», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
На новом фуд-корте в Королёве жители и гости округа могут попробовать блюда различных кухонь мира и хорошо провести время. Адрес торгового центра №1 — город Королёв, проспект Космонавтов, дом №12А.

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#еда
#минсельхозпрод мо
#экономика
#предприятие
#владислав мурашов
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Reuters оценило убытки западных компаний после ухода из России в $107 млрд
28 марта 2024, 11:16

Фото: istockphoto / Torsten Asmus

Западные компании, принявшие решение покинуть российский рынок с 2022 года потеряли более $107 млрд. Такие данные приводит информационное агентство «Рейтер».
Ранее сообщали, что западные компании продолжают приобретать у России титан на сотни миллионов долларов, несмотря на санкции, обратила внимание американское издание The Washington Post.

Специалисты уточняют, что Запад зависит от российских поставок металла, в частности для создания военных самолетов. При этом, предпринимателям из Америки рекомендовали осторожно вести бизнес в России из-за введенных Вашингтоном органичений.

Как передают РИА Новости, компании могут столкнуться с гражданскими и уголовными санкциями при попытках уйти от контроля экспорта, санкций и некоторых запретов на импорт, наложенные США и их странами-союзниками.

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#сша
#бизнес
#запад
#деньги
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В Подмосковье запустили производство цикория с корицей
28 марта 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство цикория с экстрактом корицы запустила в Рузском городском округе компания «Московская кофейня на паяхъ», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Московская кофейня на паяхъ» является одним из лидеров региона по производству кофе и кофейных напитков. В 2004 году компания запустила первый в России и Восточной Европе завод полного цикла по производству растворимого сублимированного, порошкообразного и гранулированного кофе. Новая продукция расширила товарную линейку напитков из цикория, которые производит компания», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В министерстве отметили, что, по данным медиков, цикорий помогает улучшить обмен веществ, снижает уровень сахара в крови и нормализует микрофлору кишечника, а корица обладает антиоксидантными свойствами и снижет стресс.

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#производство
#экономика
#рузский городской округ
#производители
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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Крупнейший производитель кирпича Wienerberger продал все свои заводы в России
28 марта 2024, 08:14

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Компания Wienerberger продала два завода по производству кирпича, которые находятся во Владимирской области и Татарстане. Об этом сообщает РБК.
По информации источника, с 12 февраля текущего года собственником компаний стала фирма «Строймикс», собственником которой является бизнесмен Алексей Филин. Концерн Wienerberger сообщения о совершенной сделке подтвердил.

Стоимость сделки стороны не разглашают. Отмечается, что в прошлом году чистая прибыль завода во Владимирской области составила 83 миллиона рублей, а предприятия в Татарстане — 114,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель бытовой техники и электроники Bosch завершает продажу своих заводов в Ленинградской области турецкому инвестиционному фонду Can Holding.

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#бизнесмен
#сделки
#предприятия
#заводы
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«Ъ»: Рыбные консервы подорожали на 23–25% за последние полгода
28 марта 2024, 05:31

Фото: iStock/digicomphoto

Рыбные консервы из тихоокеанской сардины подорожали с октября 2023 по март 2024 года на 23-25%, сообщает газета «Коммерсантъ».
Консервы из сельди подорожали в среднем на 12-15%, скумбрии — на 8-10%, горбуши — на 6-7%, атлантической сардины — на 4-5%, а сайры — на 1,5-2%. Подобный рост цен связан с увеличением экспорта в Китай, высоким потребительским спросом, ростом затрат на производство и удорожанием перевозок.

Запрет ввоза в Россию морепродуктов и продукции из рыбы из Норвегии имеет свои плюсы, помогая отечественным компаниям занять освободившиеся ниши на рынке. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости посол России в Осло Теймураз Рамишвили.

Напомним, что ещё 25 июля правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Речь идет о товарах из Евросоюза, США и Норвегии. Минэкономразвития сообщило, что мощности российских производителей позволят обеспечить потребности рынка и к дефициту продукции решение ведомства не приведет. Также отмечается, что у российских компаний в области производства рыбной продукции, появится возможность расширить ассортимент и увеличить число рабочих мест.


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#консервы
#рыба
#цены
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