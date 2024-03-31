В России рассказали о повышении зарплат у ряда россиян с 1 апреля

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Медицинские работники в малых городах и селах России получат прибавку к мартовской зарплате с 1 апреля, заявила экономист Людмила Иванова-Швец, сообщает РИА Новости.
Правительство приняло решение о введении социальных выплат медицинским работникам, работающим в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности населения места проживания.
Так, в городах с населением 50-100 тыс. человек врач будет получать 29 тыс. рублей, средний персонал – 13 тыс. рублей. Врачи в населенных пунктах с населением менее 50 000 жителей будут получать доплату в размере 50 000 рублей в месяц, а средний медицинский персонал – 30 000 рублей.
Кроме того, с 1 апреля окладная часть заработной платы всех медицинских работников будет увеличена до 50%.
В феврале президент России Владимир Путин предложил повысить с 1 марта заработную плату медицинским работникам малых городов, районных центров и сел за счет увеличения доплат.
Президент РФ поручил правительству в разумные сроки завершить работу по подготовке нормативно-правовой базы, необходимой для реализации этого решения.
Российский лидер также заявил о необходимости запустить программы повышения квалификации для служб скорой помощи и фельдшеров больниц.
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Так, в городах с населением 50-100 тыс. человек врач будет получать 29 тыс. рублей, средний персонал – 13 тыс. рублей. Врачи в населенных пунктах с населением менее 50 000 жителей будут получать доплату в размере 50 000 рублей в месяц, а средний медицинский персонал – 30 000 рублей.
В феврале президент России Владимир Путин предложил повысить с 1 марта заработную плату медицинским работникам малых городов, районных центров и сел за счет увеличения доплат.
Президент РФ поручил правительству в разумные сроки завершить работу по подготовке нормативно-правовой базы, необходимой для реализации этого решения.
Российский лидер также заявил о необходимости запустить программы повышения квалификации для служб скорой помощи и фельдшеров больниц.
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Александр Климов