Россиянка пожаловалась Роспотребнадзору на SPAR из-за плесневой выпечки в центре Москвы

10 октября 2025, 16:15

Москвичка обнаружила плесень в пирожке из SPAR на Тверской

Фото: Istock / Andrii Koltun

Жительница Москвы пожаловалась на магазин SPAR на Тверской после того, как обнаружила плесень внутри пирожка, купленного в отделе выпечки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





По словам Валерии, 9 октября она зашла перекусить в супермаркет, который ранее посещала вместе с детьми. На витрине продукт выглядел свежим, однако, надкусив пирожок, девушка почувствовала резкий неприятный вкуси заметила следы плесени.





«Это была плесень! Просто в самом сердце Москвы продали пирожки с недельной плесенью. Раньше мы туда с детьми забегали. Попросила сразу книгу жалоб. А продавец мне отвечает: "Деньги вернули же, чё?"» — рассказала москвичка.