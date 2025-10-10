Россиянка пожаловалась Роспотребнадзору на SPAR из-за плесневой выпечки в центре Москвы
Москвичка обнаружила плесень в пирожке из SPAR на Тверской
Жительница Москвы пожаловалась на магазин SPAR на Тверской после того, как обнаружила плесень внутри пирожка, купленного в отделе выпечки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам Валерии, 9 октября она зашла перекусить в супермаркет, который ранее посещала вместе с детьми. На витрине продукт выглядел свежим, однако, надкусив пирожок, девушка почувствовала резкий неприятный вкуси заметила следы плесени.
«Это была плесень! Просто в самом сердце Москвы продали пирожки с недельной плесенью. Раньше мы туда с детьми забегали. Попросила сразу книгу жалоб. А продавец мне отвечает: "Деньги вернули же, чё?"» — рассказала москвичка.После инцидента Валерия оставила официальную жалобу в магазине, а затем обратилась в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили качество продукции и условия хранения выпечки в SPAR.