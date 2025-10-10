Диетолог развеял популярные мифы о пальмовом масле
Диетолог Кабанов: пальмовое масло не вызывает онкологию
Пальмовое масло не вызывает рак. Об этом заявил диетолог и замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
По его словам, на сегодняшний день нет никаких научных подтверждений тому, что этот продукт может вызывать онкологию. А красное пальмовое масло, наоборот, может выступать в качестве профилактики профилактики рака, поскольку оно богато витамином Е, снижающим риск возникновения опухолей.
«Пальмовое масло содержит большое количество насыщенных жиров. Мировые рекомендации по питанию советуют ограничивать их потребление до 10% от суточного рациона, так как их переизбыток может провоцировать болезни сердечно-сосудистой системы. Но источники насыщенных жиров — также продукты животного происхождения», — отметил Кабанов в беседе с «Известиями».
Он подчеркнул, что необходимо в целом следить за качеством своего питания, а не исключать из него пальмовое масло.
Кроме того, этот продукт не приводит к набору лишнего веса, добавил диетолог. Он пояснил, что основными причинами увеличения массы тела являются неправильное питание, дефицит овощей и фруктов, а также отсутствие физической активности.
В свою очередь врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Газетой.Ru» опровергла миф о том, что еду нельзя запивать, поскольку из-за этого нарушается пищеварение.
«Если мы будем запивать пищу и разбавлять тем самым концентрацию желудочного сока, то клетки желудка просто выделят больше кислоты, и процесс переваривания никак не нарушится. Даже наоборот, пища более увлажненная лучше перемешивается в желудке, более доступна для желудочного сока и переваривается лучше», — пояснила врач.
Она также добавила, что вода не способна растянуть желудок, поскольку покидает его в течение нескольких минут. Сделать это можно только при регулярном и выраженном переедании.