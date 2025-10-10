Диетолог развеял популярные мифы о пальмовом масле

10 октября 2025, 15:59

Диетолог Кабанов: пальмовое масло не вызывает онкологию

Фото: iStock/slpu9945

Пальмовое масло не вызывает рак. Об этом заявил диетолог и замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.





По его словам, на сегодняшний день нет никаких научных подтверждений тому, что этот продукт может вызывать онкологию. А красное пальмовое масло, наоборот, может выступать в качестве профилактики профилактики рака, поскольку оно богато витамином Е, снижающим риск возникновения опухолей.





«Пальмовое масло содержит большое количество насыщенных жиров. Мировые рекомендации по питанию советуют ограничивать их потребление до 10% от суточного рациона, так как их переизбыток может провоцировать болезни сердечно-сосудистой системы. Но источники насыщенных жиров — также продукты животного происхождения», — отметил Кабанов в беседе с «Известиями».

