Набиуллина заявила о неизбежном снижении ставок по ипотеке

Фото: сайт Кремля
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по кредитам на приобретение жилья начнут уменьшаться по мере замедления инфляции и снижения ключевой ставки, передает ТАСС.
Набиуллина отметила, что снижение ипотечных ставок — это одна из главных целей проводимой регулятором политики. По словам председателя Центробанка, по мере затухания нынешнего всплеска инфляции ставки по жилищным кредитам неизбежно пойдут вниз.
Набиуллина добавила, что в период до начала пандемии ставки по ипотеке стабильно уменьшались и составляли восемь-девять процентов без использования льготных государственных программ.
Ранее глава финансового регулятора отметила, что в 2024 году снижение ключевой ставки не планируется. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%
Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа
Экономист Лежава назвал настоящую причину повышения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина добавила, что в период до начала пандемии ставки по ипотеке стабильно уменьшались и составляли восемь-девять процентов без использования льготных государственных программ.
Ранее глава финансового регулятора отметила, что в 2024 году снижение ключевой ставки не планируется. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%
Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа
Экономист Лежава назвал настоящую причину повышения ключевой ставки ЦБ
Екатерина Коршунова