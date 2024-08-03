Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

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Самые высокие зарплаты в России получают представители IT-профессий и сварщики. Об этом сообщает РИА Новости на основе информации HeadHunter.
Согласно полученным данным, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются data scientist (240 тысяч рублей), руководители групп разработки (236,6 тысячи), DevOps инженеры (234,1 тысячи), сварщики (215,7 тысяч) и коммерческие директора (200 тысяч). В топ-25 профессий с самыми высокими зарплатными предложениями вошли системные аналитики (185,3 тысяч), агенты по недвижимости (153,3 тысячи), менеджеры по маркетингу (150,7 тысяч) и брокеры (149,1 тысяч).
Представители других профессий, в том числе оценщики, техники и инженеры, испытывают дефицит. При этом их медианная зарплата в РФ колеблется от 70 000 до 75 000.
Ранее в России обнаружили вакансии с зарплатой до 800 тысяч. Среди них – менеджеры автозаправочных станций, зубные техники и офтальмохирурги.
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Представители других профессий, в том числе оценщики, техники и инженеры, испытывают дефицит. При этом их медианная зарплата в РФ колеблется от 70 000 до 75 000.
Ранее в России обнаружили вакансии с зарплатой до 800 тысяч. Среди них – менеджеры автозаправочных станций, зубные техники и офтальмохирурги.
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Александр Климов