Россия впервые осуществила поставку куриных яиц в США
США в июле 2025 года впервые с как минимум начала 1992 года закупили у России яйца домашних кур — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики. Общая сумма поставки составила $455 тыс.
Ранее, в начале июня, президент Дональд Трамп заявил, что в стране «у всех есть яйца» и что после его возвращения в Белый дом цены на них упали на 400%. В своём ежегодном обращении к конгрессу 4 марта он обвинил предшественника Джо Байдена в неумении контролировать цены на яйца, пообещав также наращивание импорта и поддержку птицеводческих фермеров.
После вспышки птичьего гриппа в 2022 году США пережили серьёзный кризис из‑за подорожания яиц: рестораны подняли цены на блюда с яйцами, а магазины ввели ограничения на их продажу.
Перед этим также сообщалось, что американские пограничники борются с контрабандой кур и яиц на фоне рекордного роста цен.
Читайте также: