05 сентября 2025, 11:25

РИА Новости: Россия впервые осуществила поставку куриных яиц в США

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

США в июле 2025 года впервые с как минимум начала 1992 года закупили у России яйца домашних кур — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики. Общая сумма поставки составила $455 тыс.