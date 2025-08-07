В жилом доме в Москве взорвалось куриное яйцо

07 августа 2025, 14:54

SHOT: куриное яйцо взорвалось в квартире дома на Фрязевской улице в Москве

Фото: iStock/Михаил Руденко

Куриное яйцо взорвалось в квартире одного из жилых домов в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.