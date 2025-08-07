В жилом доме в Москве взорвалось куриное яйцо
SHOT: куриное яйцо взорвалось в квартире дома на Фрязевской улице в Москве
Куриное яйцо взорвалось в квартире одного из жилых домов в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в здании на Фрязевской улице. Жильцы квартиры решили сварить яйца, однако одно из них взорвалось. После этого по жилищу распространился дым.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
