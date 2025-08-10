В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой установить предельную торговую наценку в размере 15% на 25 основных продуктов питания, имеющих социальную значимость. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
По словам парламентария, в настоящее время наценка на такие продукты в некоторых торговых сетях достигает 100–200%, что, по его мнению, недопустимо. Инициатива направлена на защиту интересов граждан в условиях растущих цен.
В перечень социально значимых товаров входят мясо, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, крупы (в том числе рис и пшено), а также овощи и фрукты – картофель, капуста, морковь, лук, яблоки и другие.
Напомним, в 2010 году правительство РФ утвердило список продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых может вводиться государственное регулирование цен.
