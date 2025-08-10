В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов

10 августа 2025, 14:14

Депутат Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов до 15%

Фото: iStock/monticelllo

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой установить предельную торговую наценку в размере 15% на 25 основных продуктов питания, имеющих социальную значимость. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.