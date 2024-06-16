Россиян предупредили о новом механизме мошенников с цифровым рублем

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Мошенники разработали новую схему, связанную с цифровым рублем. Злоумышленники, начавшие рассылать россиянам сообщения от имени Центрального банка РФ, утверждают, что наличный и безналичный рубль стал «устаревшим форматом» и его необходимо заменить на цифровую валюту, передает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
«Для этого необходимо перевести деньги на некий спецсчет, и желательно срочно. Если не поступить так, как говорят аферисты, то деньги на банковской карте человека просто "сгорят"», – говорится в публикации.
Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает, что цифровые рубли не отменяют наличные или безналичные деньги, а предложения обменять деньги или перевести их на «безопасный счет» могут исходить только от недоброжелателей.
Ранее Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил, что в сезон отпусков мошенники разрабатывают новые приемы обмана россиян при продаже авиабилетов.
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Александр Климов