Мошенники пытаются выманивать деньги у родственников Анастасии Заворотнюк

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Родственники умершей 30 мая Анастасии Заворотнюк в массовом порядке приходят сообщения от мошенников. Они пытаются вымогать у них деньги якобы от имени членов семьи артистки.
Чтобы предотвратить надувательство, на всех аккаунтах скончавшейся актрисы её близкие разместили предупреждение: семья не ведёт никаких сборов средств, все просьбы о помощи исходят от мошенников, желающих нажиться на горе родственников, сообщает телеграм-канал Mash. Также выложен скриншот с сообщением якобы от вдовца Петра Чернышова, в котором обратились с просьбой о помощи к знакомой Анастасии. «Думаю, Настя бы хотела, чтобы ты помогла нам, чем можешь», — цинично пишут аферисты якобы от имени мужчины, только что потерявшего жену.
Родные Заворотнюк сообщили, что у Петра Чернышова нет аккаунтов в социальной сети и помочь семье он никого не просил и не просит. Любые подобные просьбы пишут недобросовестные и циничные жулики, для которых нет ничего святого.
Анастасию Заворотнюк похоронили вчера, 1 июня, на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища. Отпевание прошло в Покровском соборе.
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Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище
Родные Заворотнюк сообщили, что у Петра Чернышова нет аккаунтов в социальной сети и помочь семье он никого не просил и не просит. Любые подобные просьбы пишут недобросовестные и циничные жулики, для которых нет ничего святого.
Анастасию Заворотнюк похоронили вчера, 1 июня, на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища. Отпевание прошло в Покровском соборе.
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Александр Бойцов