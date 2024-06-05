Мошенники могут украсть паспорт через Госуслуги: юрист рассказал, что делать

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Злоумышленники подделывают паспорта граждан с помощью украденных из Госуслуг личных сведений. Фальшивка такая же, как в оригинале, помимо фотографии и подписи настоящего владельца.
Как избежать проблем, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Прайм».
С похищенным документом, удостоверяющим личность, могут сделать все, что вздумается — от регистрации нелегальных мигрантов в квартире или доме жертвы до взятия кредитов и откровенного криминала. Юрист предупредил, что в случае взлома аккаунта на портале Госуслугах необходимо действовать оперативно.
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С похищенным документом, удостоверяющим личность, могут сделать все, что вздумается — от регистрации нелегальных мигрантов в квартире или доме жертвы до взятия кредитов и откровенного криминала. Юрист предупредил, что в случае взлома аккаунта на портале Госуслугах необходимо действовать оперативно.
«Необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН», — дал совет эксперт.Также он привал срочно аннулировать паспорт, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел. Там важно указать, что документ был украден и может быть использован в преступных махинациях, подытожил юрист.
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Алина Юрчак