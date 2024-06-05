Мошенники могут украсть паспорт через Госуслуги: юрист рассказал, что делать

Наступил сезон экзаменов ЕГЭ-2024. Школьники и их родители по всей стране ожидают первых результатов, которые появятся со дня на день В материале «Радио 1» расскажем, когда будут известны результаты ЕГЭ, где их можно посмотреть, что делать, если не согласен с выставленным баллом, как подать апелляцию и пересдать экзамен.