Россиян предупредили о падении ставок по банковским вкладам в 2025 году

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Проценты по банковским вкладам к концу 2025 года понизятся до 15-18%. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, максимальные проценты по вкладам были в самом начале 2025 года, во время новогодних каникул. Тогда можно было открыть вклад под 24–25% на любой срок.
После праздников ставки начали снижаться. В феврале, ещё до заседания Центрального банка по ключевой ставке, произошло второе снижение. А сразу после заседания началась третья волна снижения.
При этом специалист посоветовал россиянам зафиксировать ставку в районе 20% по вкладам на срок более одного года, что позволит получить хороший гарантированный доход.
В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.
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После праздников ставки начали снижаться. В феврале, ещё до заседания Центрального банка по ключевой ставке, произошло второе снижение. А сразу после заседания началась третья волна снижения.
«Если ключевая ставка будет снижаться, а высока вероятность, что она будет в 2025 году снижаться, то и ставки по вкладам пойдут вниз и к концу года могут опуститься до 15-18%», — спрогнозировал Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
При этом специалист посоветовал россиянам зафиксировать ставку в районе 20% по вкладам на срок более одного года, что позволит получить хороший гарантированный доход.
В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.
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Элина Позднякова