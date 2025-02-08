Банки России снижают ставки по вкладам

Золото приносило наибольший доход в 2024 году из-за растущего спроса мировых центробанков и нестабильного доллара, к концу первого квартала этого года его котировки могут вырасти до 3 тысяч долларов за тройскую унцию. Об этом сообщил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, также рассказав о другом выгодном активе — облигациях федерального займа под 18%.