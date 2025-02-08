Банки России снижают ставки по вкладам

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Ставки по вкладам продолжают снижать крупные российские банки. Как уточняет РИА Новости, на рынке есть игроки, которые пока не меняют условия по депозитам. Также имеются те, кто увеличил доходность вклада-конструктора.
Таким образом ставки рублевых вкладов ВТБ снижены до 22,6 при полугодовом вкладе. Ранее они составляли 23%.
Максимальная ставка Россельхозбанка снизилась с 23% до 22,5% годовых.
Что касается Сбербанка, в нем ставки по полугодовым пополняемым вкладам упали на 0,75%. Теперь клиенты с премиум-подпиской могут получить 22,25% годовых. Максимальная ставка для трехмесячного вклада и вклада более чем на 10 месяцев составляет 20,25 %. Ставка девятимесячного вклада равна 21,25%.
Согласно данным Альфа-банка, его ставка на вклады до одного года снижена в диапазоне 0,5-1%.
Ранее сообщалось, на что в России рухнули цены.
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Максимальная ставка Россельхозбанка снизилась с 23% до 22,5% годовых.
Что касается Сбербанка, в нем ставки по полугодовым пополняемым вкладам упали на 0,75%. Теперь клиенты с премиум-подпиской могут получить 22,25% годовых. Максимальная ставка для трехмесячного вклада и вклада более чем на 10 месяцев составляет 20,25 %. Ставка девятимесячного вклада равна 21,25%.
Согласно данным Альфа-банка, его ставка на вклады до одного года снижена в диапазоне 0,5-1%.
Ранее сообщалось, на что в России рухнули цены.
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Никита Кротов