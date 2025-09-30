Россиян предупредили о подорожании доллара в октябре
Инвестстратег Бахтин: в октябре доллар будет стоить около 85 рублей
С октября курс доллара вернётся к отметке около 85 рублей. Так считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
По его словам, в последние дни месяца рубль немного окреп из-за пика сентябрьского налогового периода. И явление это временное.
«С первых чисел октября можно ждать движения доллара в направлении 85 рублей. В октябре курс может формироваться вокруг этих значений, а к концу осени вероятен выход доллара к 86–87 рублям», — отметил Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».
Базовыми факторами, которые повлияют на падение рубля, он назвал снижение процентных ставок в экономике, сезонное сокращение положительного сальдо платежного баланса и высокий дефицит бюджета.
При этом изменение геополитики может сдержать девальвацию или же, наоборот, ускорить падение рубля.
В свою очередь экономический обозреватель Константин Цыганков сообщил «Москве 24», что период укрепления национальной валюты, который действовал с начала текущего года, завершён.
«В сентябре курс российской валюты колебался из-за ожиданий снижения ключевой ставки Центробанком. В начале месяца многие инвесторы начали закрывать рублевые вклады и переходить на доллары, но, когда ставка снизилась не так сильно, как ожидалось, рубль укрепился», — отметил эксперт.Однако в ближайшие месяцы спрос на доллары будет увеличиваться из-за начала высокого делового сезона и роста импорта, в то время как экспортные поступления валюты ограничены санкциями.
Таким образом, формируется тенденция к снижению национальной валюты в октябре и следующих месяцах.