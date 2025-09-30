Россиян предупредили о подорожании доллара в октябре

30 сентября 2025, 11:07

Инвестстратег Бахтин: в октябре доллар будет стоить около 85 рублей

Фото: iStock/Lazy_Bear

С октября курс доллара вернётся к отметке около 85 рублей. Так считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.





По его словам, в последние дни месяца рубль немного окреп из-за пика сентябрьского налогового периода. И явление это временное.





«С первых чисел октября можно ждать движения доллара в направлении 85 рублей. В октябре курс может формироваться вокруг этих значений, а к концу осени вероятен выход доллара к 86–87 рублям», — отметил Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».

«В сентябре курс российской валюты колебался из-за ожиданий снижения ключевой ставки Центробанком. В начале месяца многие инвесторы начали закрывать рублевые вклады и переходить на доллары, но, когда ставка снизилась не так сильно, как ожидалось, рубль укрепился», — отметил эксперт.