В Союзе виноделов раскрыли, подорожает ли вино в России
В Союзе виноделов России прокомментировали снижение импорта грузинского вина
Сокращение поставок грузинского вина в Россию в августе не повлияет на цены этого напитка. Такое мнение высказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Известно, что Грузия в августе сократила экспорт вина в РФ на пятую часть, до минимума с апреля. Российские компании ввезли напитка на 13,7 млн долларов против 16,8 млн месяцем ранее.
В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Попович допустил, что у сокращения несколько причин: меньше покупателей или трудности у импортёров, которые работают с кредитами в условиях высокой ставки.
Эксперт подчеркнул, что колебания в рамках одного месяца — это не повод менять цены.
«Запасов вина достаточно в торговле, а сигналов того, что в мире сокращается потребление вин, нет», — высказался президент Союза виноградарей.Попович уверен, что сокращение не отразится на стоимости вина.