В Союзе виноделов раскрыли, подорожает ли вино в России

24 сентября 2025, 13:23

В Союзе виноделов России прокомментировали снижение импорта грузинского вина

Фото: Istock/Rostislav_Sedlacek

Сокращение поставок грузинского вина в Россию в августе не повлияет на цены этого напитка. Такое мнение высказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.





Известно, что Грузия в августе сократила экспорт вина в РФ на пятую часть, до минимума с апреля. Российские компании ввезли напитка на 13,7 млн долларов против 16,8 млн месяцем ранее.



В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Попович допустил, что у сокращения несколько причин: меньше покупателей или трудности у импортёров, которые работают с кредитами в условиях высокой ставки.



Эксперт подчеркнул, что колебания в рамках одного месяца — это не повод менять цены.

«Запасов вина достаточно в торговле, а сигналов того, что в мире сокращается потребление вин, нет», — высказался президент Союза виноградарей.